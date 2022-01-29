ثانوية المهدي بن بركة بوجدة تنظم حفلا على شرف طالبات وطلاب اقسام تحضير شهادة التقني العالي

تم صبيحة يوم الجمعة 28 يناير الحالي 2022 تنظيم حفل علىى شرف طالبات وطلاب أقسام تحضير شهادة التقني العالي خريجي موسم 2020/2021 بمركزثانوية المهدي بن بركةو الذين حضروا لاستلام دبلومات تخرجهم وهم من الشعب الثلاث التي تحتضنها المؤسسة(تقنيات الكهرباء،ابتكار المنتوج الصناعي ،تدبير المقاولات الصغرى والمتوسطة)

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وقد كان الحفل مناسبة لتقييم التجربة التي أتمت عقدا من الزمن تخرج خلالها 460 شاب وشابة بنسبة نجاح اجمالية تجاوزت 80% .

وتم التذكير كيف تمت المجازفة من طرف مجلس التدبير سنة 2009 بمطالبة الوزارة بإرساء هذه الأقسام بالمؤسسة في ظل غياب مقومات نجاح التجربة ومع مرور السنوات وبإرادة كل الفاعلين وبدعم مستمر من الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين وجمعية الٱباء استطعنا تأسيس مركز اصبح من احسن المراكز على المستوى الوطني بشهادة المصالح المركزية نفسها..

تم التطرق ايضا إلى الإكراهات التي تواجه خريجي اقسام تحضير شهادة التقني العالي في الولوج الى سوق الشغل او اتمام الدراسات العليا وبهذا الصدد قدم مجموعة من الخريجين تجاربهم بعد التخرج والمسارات التي سلكوها والتي تراوحت بين الالتحاق بسلك المهندسين أو الإ جازات المهنية أوالاندماج في سوق الشغل او الاستمرار في البحث عن فرصة…