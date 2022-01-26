إضراب ووقفة احتجاجية بالمركز الجهوي …ضد اللغة التهديدية لمدير الأكاديمية

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الجمع العام المحلي يستنكر الهجمة على السادة الأساتذة العاملين بالمركز الجهوي، ويقرر:

خوض إضراب محلي، مصحوبا بوقفة احتجاجية

بدعوة من المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة الشرق – وجدة، انعقد جمع عام استثنائي عن بعد، يومه الاثنين 24 يناير 2022، وذلك من أجل التعبئة للمحطات النضالية التي دعا إليها مجلس التنسيق القطاعي في بيان 23 يناير الحالي، وكذا تحديد سبل التعاطي مع الهجمة الشرسة التي يتعرض لها مركز جهة الشرق، والتعسف الممارس في حق الأساتذة العاملين به، وبعض نقاش مستفيض فإن الجمع العام يعلن ما يلي:

تثمين مخرجات مجلس التنسيق القطاعي، والاستعداد التام لتنفيذ الأشكال النضالية المتفق عليها، والتعبئة لإنجاح الوقفة الاحتجاجية المركزية يوم 2 فبراير 2022. مع التأكيد على الاستمرار في مقاطعة اللجان والأنشطة التي تكرس تبعية المركز للأكاديمية الجهوية، والاحتفاظ بنتائج التقويم التشخيصي لاستثمارها داخل الشعب، والامتناع عن تسليمها لجهات خارجية.

الإدانة الشديدة لمراسلة السيد مدير أكاديمية جهة الشرق رقم 0373 / 18 يناير الجاري لأساتذة المركز، والتي تتسم بعبارات التهديد والوعيد، واعتبارها معيبة شكلا (حيث تحيل على مرجع غير متاح للأساتذة الاطلاع عليه، أنجز من قبل هيئة غير مخولة للنظر في الشؤون التربوية)، ومضمونا (باعتبار التسيير الإداري يتم عبر الهياكل المنتخبة وفق المرسوم 2.11.672 المنظم للمراكز، وليس عبر تعليمات فوقية من الأكاديمية). كما أن المراسلة تخرق النصوص التشريعية، خصوصا القانون 00.01 والمرسوم 2.96.804. وعليه فإن الجمع العام يطالب: جهويا، السيد مدير الأكاديمية بسحب تلك المراسلة والاعتذار عنها؛ ووطنيا، السلطة المختصة إلى التدخل العاجل لتصحيح انحرافات الأكاديمية، ولجمها عن التدخل في اختصاصات لا تعنيها.

المؤازرة والتضامن الكلي والمبدئي مع الأستاذ محمد الجناتي ، ضد التعسف الإداري في حقه، بسبب ملف تربوي مضى عليه أكثر من ثلاث سنوات، يتضمن الكثير من المغالطات غير المبنية على أي أساس. والذي لا يمكن تفسير إخراجه في هذا الوقت إلا ضمن سياق الترهيب والانتقام من مناضلي النقابة وإشغالهم بملفات معدة سلفا لوقت الحاجات الكيدية، ومحاصرة الحركية النقابية المنبعثة بالمراكز الجهوية، ودعوة الجهات المسؤولة بالوزارة إلى سحب قراراتها الجائرة في حقه.

المؤازرة والتضامن الكلي مع الأستاذ رشيد سعدي الذي صدرت في حقه عقوبة الإنذار بغير موجب قانوني، ورفض أن يصبح تولي مهام رئاسة الشعبة – التي طالما تم الاستهتار بضوابطها القانونية من قبل الإدارة والجهات المسؤولة- مصدرا للمؤاخذة وتوقيع العقوبات. مع المطالبة بسحب قرار العقوبة.

تسجيل استمرار العديد من أشكال الخلل في التسيير الإداري، والخروقات الموروثة عن الإدارة الجهوية السابقة، وتحميل المسؤولية كاملة للسيد مدير المركز الجهوي لجهة الشرق عما يعيشه المركز (خرق نظام الشعب، اختلال تشكيلة المجلس، الخلط بين هيئة الإدارة وهيئة التدريس، تعطيل التعويضات المستحقة، عدم استعمال وسيلة مضبوطة لتنظيم المراسلات الإدارية…)، حيث ذلك راجع بالأساس إلى عدم الالتزام بمخرجات الحوارات السابقة، وإلى التردد وعدم التمسك بالقوانين المنظمة، مع الإذعان المتكرر لسياقات الابتزاز التي أصبحت مكشوفة لكل متتبع لمجريات الأحداث بالمركز الجهوي.

لكل الاعتبارات السابقة، وتعبيرا عن روح التضامن، فقد قرر الجمع العام:

خوض إضراب محلي يوم الخميس 27 يناير 2022،

مع تنفيذ وقفة احتجاجية بالمقر الرئيس للمركز ابتداء من الساعة العاشرة والنصف صباحا.

وفي الأخير فإن المكتب المحلي يدعو كل الأستاذات والأساتذة العاملين بالمركز الجهوي، إلى مزيد من اليقظة والوحدة والتضامن لمواجهة كل أشكال الفساد والريع والتفرقة، والدفاع عن كرامتهم وحقوقهم المشروعة.

الجمع العام المحلي في: 24 يناير 2022