الثلاثاء 14 دجنبر، 2021

ألمانيا تعتبر مخطط الحكم الذاتي مساهمة مهمة للمغرب في تسوية النزاع حول الصحراء

اعتبرت الوزارة الفيدرالية الألمانية للشؤون الخارجية، يوم الإثنين في بلاغ لها، أن مخطط الحكم الذاتي يشكل « مساهمة مهمة » للمغرب في تسوية النزاع حول الصحراء.

وأبرز المصدر ذاته أن « ألمانيا تدعم الجهود المبذولة من طرف المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، ستافان دي ميستورا، من أجل التوصل إلى حل سياسي عادل، دائم ومقبول على أساس القرار 2602 ».

من جهة أخرى، سلطت الحكومة الفيدرالية الألمانية الضوء على « الدور المهم » الذي تضطلع به المملكة “من أجل الاستقرار والتنمية المستدامة في المنطقة. ويتجلى ذلك على الخصوص، في مجهوداتها الدبلوماسية لفائدة عملية السلام الليبية ».

وأبرز بلاغ الوزارة الألمانية للشؤون الخارجية « الإصلاحات واسعة النطاق » المنفذة من طرف المملكة خلال العقد الماضي، ودورها كـ « حلقة وصل » مهمة تربط بين الشمال والجنوب، على الصعيد السياسي، وأيضا الثقافي والاقتصادي.

وفي هذا الإطار، يضيف المصدر ذاته، يعد المغرب « شريكا رئيسيا للاتحاد الأوروبي وألمانيا في شمال إفريقيا »، مبرزا جودة المبادلات الاقتصادية، الثقافية والتجارية القائمة بين المملكة وألمانيا.

(ومع 13/12/2021)