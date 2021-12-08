تصنيف جديد.. جامعة محمد الأول بوجدة الأولى وطنيا وضمن أفضل الجامعات الإفريقية لسنة 2022

أصدرت مجلة (يو إس نيوز آند وورلد ريبورتUS News & World Report)، الأمريكية تصنيفها لعام 2022 لأفضل الجامعات في العالم. وبالنسبة للجامعات الافريقية فقد اختارت المجلة المتخصصة التي اشتهرت في المقام الأول بترتيبها المؤثر والتقارير السنوية للكليات والمدارس العليا، في معظم المجالات والموضوعات، (اختارت) جامعة محمد الأول بوجدة في المركز الأول وطنيا و14 إفريقيا لسنة 2022.

أما بالنسبة للجامعات العشر التي تتصدر الترتيب الإفريقي، فهناك سبع جامعات من جنوب إفريقيا، اثنتان منها مصرية وواحدة نيجيرية. يعتمد هذا الترتيب على عدة مؤشرات مثل أداء البحث الجامعي والسمعة العالمية والإقليمية. وهكذا، تم إدراج أكثر من 1750 مدرسة للتعليم العالي في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك 66 من إفريقيا. جامعة وجدة تحتل المرتبة الأولى على الصعيد الإفريقي في فئة الهندسة لعام 2021

وكانت جامعة محمد الأول بوجدة احتلت المركز الأول إفريقيا في فئة « الهندسة » لعام 2021، والمركز 335 على مستوى العالم، في أحدث تصنيف للجامعات العالمية العام 2021 قامت به سكيوماجو Scimago المرتبط بمحرك البحث سكوباس Scopus ، وهو تصنيف يعتمد على ثلاثة مؤشرات رئيسة هي النشر العلمي، والابداع، والتأثير المجتمعي العالمي. كما تبوأت المرتبة الأولى في فئة « الفيزياء والفلك ». في التصنيف العام (جميع الفئات مجتمعة) تحتل جامعة وجدة المرتبة 22 في إفريقيا (الجامعات) و516 في العالم.

أما على المستوى الوطني، تصدرت جامعة محمد الأول بوجدة المركز الأول (جميع الفئات مجتمعة)، وعادت المرتبة الثانية لجامعة محمد الخامس بالرباط (528 عالميا)، وجامعة القاضي عياض بمراكش (542 عالميا)، ثم جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء. الجامعة (المرتبة 556 على مستوى العالم)، وفي المركز الخامس جامعة الرباط الدولية (المرتبة 580 عالميًا) (UIR).

وقد سبق لجامعة محمد الأول بوجدة أن احتلت المرتبة الأولى في مجال الفيزياء، حسب تصنيف “شنغاي رانكين” المرموق عالميا لأفضل جامعة في المغرب لسنة 2021 في ميدان البحث العلمي – الفيزياء.. كما موقعها مشرف على المستوى الإفريقي والعربي والاسلامي والدولي. بحيث كانت سنة 2021 التي تشارف على الانتهاء « سنة التميز لجامعة محمد الأول بوجدة »، وهي تتطلع للسنة القادمة بخطوات ثابتة نحو مزيد من الألقاب والمراتب المشرفة دوليا.