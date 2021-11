Je suis entièrement vacciné,

je ne sais pas ce qu’il y a dedans, ni dans ce vaccin, ni dans ceux que j’ai eu dans mon enfance, ni dans le Big Mac, ni dans les hot-dogs, ni dans les autres traitements… que ce soit pour le cancer, le SIDA, celui pour la polyarthrite, ou les vaccins pour les nourrissons ou les enfants.

Je ne sais pas non plus ce qu’il y a dans l’Ibuprofène, le Paracétamol, ou autres médicaments, ça soigne juste mes maux de tête & mes douleurs.

Je ne sais pas ce que contient l’encre des tatouages, le vapotage, le Botox et les produits de remplissage, ni tous les ingrédients de mon savon, de mon shampoing ou même de mes déodorants. Je ne connais pas l’effet à long terme de l’utilisation du téléphone portable ou si dans le restaurant où je viens de manger on utilise VRAIMENT des aliments propres et se lave les mains.

En bref…

Il y a beaucoup de choses que je ne sais pas et que je ne saurai jamais…

Je sais juste une chose : la vie est courte, très courte, et je veux toujours faire autre chose qu’aller travailler tous les jours ou rester enfermé chez moi.

J’ai encore envie de voyager, d’embrasser les gens sans crainte et de retrouver un peu de la vie « d’avant ».

Enfant et adulte, j’ai été vacciné contre les oreillons, la rougeole, la polio, la varicelle et bien d’autres encore ; mes parents et moi avons fait confiance à la science et n’avons jamais eu à souffrir ou à transmettre l’une de ces maladies.

Je suis vacciné, non pas pour faire plaisir au gouvernement mais :

– Pour ne pas mourir de Covid-19.

– Pour ne pas encombrer un lit d’hôpital si je tombe malade.

– Pour serrer mes proches dans mes bras

– Pour ne pas avoir à faire des tests PCR ou antigéniques pour aller au restaurant, partir en vacances et bien d’autres choses à venir …

– Vivre ma vie.

– Voir et embrasser ma famille et mes amis

– Pour que Covid-19 soit un vieux souvenir.

– Pour nous protéger.

Texte copié, peu modifié