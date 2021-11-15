بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بجهة الشرق لقاء تواصلي مع طلبة مسالك التربية بجامعة محمد الأول بوجدة

في إطار اللقاءات التواصلية والتوجيهية التي ينهجها المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين، للارتقاء بمنظومة التربية والتكوين، استقبل المركز الجهوي يوم الجمعة 12 نونبر 2021، طلبة مسالك التربية بجامعة محمد الأول بوجدة، ترأس أشغال هذا الاجتماع التواصلي مدير المركز احمد شتواني، الذي قدم عرضا حول أدوار ومهام المركز وآليات الحكامة والتدبير، تلته كلمات كل من رشيد كنبور منسق التداريب بهده المسالك، ومحمد ركراكي الكاتب العام للمركز، وعدد من الفاعلين التربويين

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وتلقى الطلبة خلال هدا اللقاء التواصلي، برنامجا متنوعا، شمل مواضيع من قبيل البنية البيداغوجية بالمسلك ومهام أطر الدعم، ودور هيكلة البحث والإنتاج العلمي، وأهمية الشعب في بناء البيداغوجي إضافة الى دور بناء الشراكات، وكدا المهام الإدارية والمالية.

و كان الهدف من اللقاء التواصلي ، التأطير والتواصل مع هذه الفئة لمعرفة تطلعاتهم والآفاق المستقبلية لما بعد التكوين ، هدا و قام بتأطير هدا اللقاء اطر وفاعلين تربويين، منهم المدير المساعد المكلف بمسلك أطر الإدارة، والمدير المساعد المكلف بالبحث العلمي، والمكلفة بالشراكة، و المكلف بالتدبير المادي و المالي بالمركز ، وممثلو الشعب، و أثناء المناقشة والتي كانت مثمرة وبناءة، عبر الطلبة عن، تثمينهم لهذه البادرة الطيبة، وعن شكرهم للمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بجهة الشرق، متمنين أن يتم في المستقبل تنظيم لقاءات مشابهة من أجل مزيد من التواصل والتعاون البناء

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يدكر ان هدا اللقاء يدخل في إطار رهان للتأهيل الأكاديمي والاندماج المهني لطلبة مسالك التربية، كما يندرج ضمن استراتيجية وزارة التربية الوطنيـة والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي للنهوض بمنظومة التربية والتكوين ببلادنا، تفعيلا للتعليمات الملكية السامية، المتضمنة في خطابي جلالته حفظه الله بمناسبة ذكرى عيد العرش وثورة الملك والشعب، وكذا مع مقتضيــــــات الرؤيــة الاستراتيجية للتربية والتكوين 2015-2030.

نجاة صبري- مكلفة بالتواصل