الوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء و الكهرباء بوجدة تقوم بإنجاز البنية التحتية للتطهير الساءل بالجماعة الترابية لتفرسيت بإقليم الدريوش*

في إطار الاحتفالات بعيد المسيرة الخضراء، قام عامل صاحب الجلالة على إقليم الدريوش مرفوقا بوفد مهم من رجالات السلطة و المنتخبين بإعطاء انطلاقة اشغال تجهيز مركز تفرسيت التابع لعمالة إقليم الدريوش بشبكة التطهير الساءل

و يهدف هذا المشروع الذي تنجزه الوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء و الكهرباء بوجدة في إطار صاحب المشروع المنتدب إلى تدعيم البنية التحتية للتطهير الساءل بالإقليم و المحافظة على الصحة العمومية و حماية البيئة

و ذلك في إطار العناية التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله لتأهيل المجال القروي و تمتيعه بالبنيات التحتية الضرورية للعيش الكريم ، و توفير ظروف تنمية اقتصادية و إجتماعية حقيقية لساكنة هذه المناطق

و سيتم من خلال هذا المشروع وضع 22790متر من قنوات شبكة التطهير الساءل بقطر من 300 إلى 1200 ملم و إنجاز 864 إيصال و 5 مفرغات المياه الأمطار و المرافق الملحقة بكلفة إجمالية تقدر ب 45 مليون درهم