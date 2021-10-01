انتظارات مواطن من السيد رئيس الحكومة غزيز أخنوش!‎

الكاتب منير الحردول

اعتقد أن كل ما يريده المغاربة من الحكومة الجديدة هو الإنصاف وإعادة النظر في الإجراءات التي هزت ثقة الشعب في الحكومة السابقة، اقتصاديا واجتماعيا وهوياتيا! والإجراءات هي:

– إعادة النظر في تحرير أسعار المحروقات بتسقيفها

– إعادة النظر في الطريقة الظالمة لإصلاح التقاعد على أساس مقياسي سهل دون معالجة المشكل وجوهره.

– إعادة النظر في صيغة التعاقد المشجعة على الهشاهة والاستعباد في عصر ننادي فيه بالكرامة الإنسانية.

– احداث تعويضات عن البطالة القسرية والاهتمام بالموارد البشرية في قطاعي التعليم والصحة وتحسين الخدمات المرتبطة بهما.

-إعادة النظر في نكسة الفرنسة! والتي لن يرحم التاريخ الحزب الحاكم الذي صوت نوابه لها، وذلك بتدعيم اللغات الوطنية العربية والأمازيغية والتعويض التدريجي للفرنسة بالانجليزية كلغة عالمية ناطقة!

– الاهتمام بالصحة العقلية والنفسية وبناء مراكز آدمية لاستيعاب جحافل المرضى الذين باتوا يهددون سلامتهم وسلامة من بحولهم.

الاهتمام بربات البيوت واحداث دعم خاص لهن او دمجهم في التعويضات العائلية لما لهن من دور في عالم التربية.

احداث تعويض للنساء اللواتي تعسر عليهن الزواج أو ايجاد فرص عمل.

وهكذا دواليك…

فكلنا أمل وأملنا في وطن آمن يسعى لتحقيق الأفضل للجميع.