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الدكتورة فاطمة الزهراء بصراوي ـ وكيلة لائحة النساء ـ حزب الأحرار : سنعمل مع مختلف الفرقاء لتنزيل البرنامج الذي دافعنا عنه خلال الحملة الانتخابية VIDEO

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قالت الدكتورة فاطمة الزهراء بصراوي ، وكيلة لائحة النساء جهة الشرق ـ حزب الأحرارـ الفائزة في انتخابات 8 شتنبر 2021 خلال لقاء مع وسائل الاعلام ، انها ستعمل مع مختلف الفرقاء ، والشركاء السياسيين ، لتنزيل برنامج حزب التجمع الوطني للأحرار ، وهو البرنامج الذي دافع عنه مرشحو الحزب خلال الحملة الانتخابية ، و الذي جعل الناخبين يصوتون على لوائح الحمامة ….
وحتى نكون عند حسن ظن الناخبين ـ تقول الدكتورة فاطمة الزهراء بصراوي ـ فاننا سنعمل جاهدين على أجرأة وتنزيل برنامجنا ، للارتقاء بمدينة وجدة بصفة خاصة والجهة الشرقية بصفة عامة ـ

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