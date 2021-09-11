الدكتورة فاطمة الزهراء بصراوي ـ وكيلة لائحة النساء ـ حزب الأحرار : سنعمل مع مختلف الفرقاء لتنزيل البرنامج الذي دافعنا عنه خلال الحملة الانتخابية VIDEO

قالت الدكتورة فاطمة الزهراء بصراوي ، وكيلة لائحة النساء جهة الشرق ـ حزب الأحرارـ الفائزة في انتخابات 8 شتنبر 2021 خلال لقاء مع وسائل الاعلام ، انها ستعمل مع مختلف الفرقاء ، والشركاء السياسيين ، لتنزيل برنامج حزب التجمع الوطني للأحرار ، وهو البرنامج الذي دافع عنه مرشحو الحزب خلال الحملة الانتخابية ، و الذي جعل الناخبين يصوتون على لوائح الحمامة ….

وحتى نكون عند حسن ظن الناخبين ـ تقول الدكتورة فاطمة الزهراء بصراوي ـ فاننا سنعمل جاهدين على أجرأة وتنزيل برنامجنا ، للارتقاء بمدينة وجدة بصفة خاصة والجهة الشرقية بصفة عامة ـ