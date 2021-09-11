هكذا هزم تصويت الانتخابات حزب من وعد فأخلف!!!‎

الكاتب منير الحردول

الإصلاح الأعرج لصندوق المقاصة، والإصلاح الظالم لتقاعد عموم الأجراء والموظفين، وتبني سياسة الاقتطاعات في الإضرابات بدون سند قانوني، والتخلي عن جوهر الهوية بدعم الفرنسة في البرلمان عوض دعم اللغات الدستورية ودعم اللغة الانجليزية باعتبارها لغة عالمية ناطقة، وتعاقد الاستعباد كما جاء بصيغته الأولى، والتحدي الفارغ، والفضائح الاخلاقية وتغيير الوجوه في السفريات، وتبني خطاب المظلومية والدولة العميقة، والصراع على المناصب والتشبت بالكراسي، والاستمرار في مسلسل كنت أريد أن أستقيل لكن اصدقائي منعوني من ذلك..كلها عوامل مع عوامل مع أخرى كثيرة ساهمت في سقوط مهين لحزب وعد فأخلف!!!