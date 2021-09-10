رسالة شكر وحب وامتنان لساكنة مدينة وجدة / سليمة فراجي

ذة. سليمة فراجي

تبعا للمرتبة الاولى التي احرز عليها حزب الاصالة والمعاصرة في الاستحقاقات الجماعية لمدينة وجدة والتي كنت وكيلة لائحتها ، اتقدم بجزيل الشكر لساكنة مدينة وجدة على الثقة الغالية التي اعتبرها وساما واعتز بها ايما اعتزاز ، كما اتقدم بالشكر الجزيل لجميع هياكل الحزب الوطنية والجهوية ، ولكل من ساهم في إنجاح هذه المحطة الرائعة المتمثلة في خوض معركة الانتخابات المحلية

قدنا حملة انتخابية شريفة مكنتنا من التواصل مع المواطنين والتعرف عليهم و على همومهم ومتطلباتهم ، وما الحملة الا تشخيص ومعاينة لواقع مدينتنا التي تستحق حب الساكنة والمصالحة مع الذات وعقد العزم من طرف جميع الفاعلين من اجل معركة التخليق والحكامة و العقلنة والسعي نحو مدينة ذكية موفرة لفرص الشغل لابنائها ومسيرة بطريقة معقلنة منتصرة للعنصر البشري والتواصل مع المواطن

وفي انتظار التحالفات التي تقودها الاحزاب وأتمنى من الله ان تكون الرئاسة من نصيبنا حتى نفعل برامجنا وننزلها على ارض الواقع ، اجدد شكري وحبي وتقديري لجميع من ساندني ومن لم يساندني لان حب المدينة وحرقة النمو بها هي هاجس كل مواطن غيور ومحب لمدينة الأمجاد المدينة الألفية