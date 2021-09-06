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الاستاذة سليمة فراجي وكيلة لائحة الاستحقاقات الجماعية بوجدة ـ حزب الأصالة والمعاصرة ـ في لقاء تواصلي مع الفراشة والباعة المتجولين VIDEO

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في اطار حملتها الانتخابية ، قامت ألأستاذة سليمة فراجي وكيلة لائحة الاستحقاقات الجماعية بوجدة ـ حزب الأصالة والمعاصرة ـ رمز الجرار ـ بلقاءات تواصلية مع الفراشة ، والباعة المتجولين بساحة باب سيدي عبد الوهاب ، سوق القدس ، سوق طنجة ، وذلك في اطار شرح برنامجها المتمثل اساسا في ارتقاء بمدينة وجدة ، وبالواقع الاجتماعي والاقتصادي لساكنتها …
وبما ان جل الفراشة هم من فئة الشباب ، فخلال هذه الجولة قامة الاستاذة سليمة بالاستماع الى مشاكل هذه الشريحة الاجتماعية ، ومطالبها ، المتمثلة اساسا في توفير اسواق تتوفر فيها مختلف الشروط التي تحافظ على كرامتهم في العيش الكريم ، لا سيما ان الكثير منهم هم من الشباب حاملي الشهادات ، والذين سدت في وجوههم مختلف الآفاق حيث لم يجدوا بدا من اقتناء سلع معينة وعرضها بالشارع العام ، وبالضبط بساحة باب سيدي عبد الوهاب ….
لنستمع الى الأستاذة سليمة خلال حوارها ومناقشتها لبعض هؤلاء

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