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ساكنة وجدة تراهن على الأستاذة سليمة فراجي وكيلة لائحة الاستحقاقات الجماعية ـ الأصالة والمعاصرة ـ للارتقاء بمدينة ألألفية الى مصاف المدن الراقية VIDEO

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الأستاذة سليمة فراجي ، وكيلة لائحة الاستحقاقات الجماعية بدائرة وجدة انكاد ـ حزب الأصالة والمعاصرة ـ رمز الجرار ـ والتي تحمل هم مدينة وجدة ، وما تتخبط فيه من مشاكل ، ابرزها بطالة الشباب التي تمثل اعلى معدل مقارنة بمختلف المدن المغربية ، والكساد التجاري ، وضعف استثمارات الدولة في مجال التنمية ، ثم ازمة الثقافة ، والفن ، والرياضة ….ينضاف الى ذلك اهتراء البنيات التحتية ، وفوضى السير والجولان ، وضعف المناطق الخضراء ، وفضاءات الراحة والترفيه ….
الأستاذة سليمة فراجي نائبة برلمانية سابقا …ومحامية بهيئة وجدة ، وفاعلة جمعوية بامتياز …دائمة التفاعل مع مختلف شرائح المجتمع الوجدي …شاركت في العديد من الملتقيات الدولية داخل وخارج المغرب ….تمتلك ارادة قوية ، وعزيمة قل نظيرها ، تدافع باستماتة وحرقة وغيرة عن كل ما هو وجدي …
الأستاذة سليمة فراجي …اصبحت خلال هذه الاستحقاقات رهان ساكنة وجدة …لما تتصف به من نزاهة ، واخلاص ، وحب لمدينة الألفية ، ولساكنتها ، وفنونها ، وثقافتها ….لكل هذا ، وذاك ، يتمنى الكل ان تكون اول أمرأة عمدة لمدينة زيري بن عطية …
لهذا تلتمس الاستاذة سليمة فراجي من ساكنة مدينة وجدة التصويت بكثافة يوم 08 شتنبر 2021 على رمز حزب الأصالة والمعاصرة ـ رمز الجرار

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