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تعاطف كبير مع اللائحة التشريعية ـ للحزب الاشتراكي الموحد ـ بوجدة VIDEO

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تعرف اللائحة التشريعية للحزب الاشتراكي الموحد تعاطفا كبيرا من طرف ساكنة وجدة ، خصوصا الفئة المثقفة ، لانها اللائحة التي تتضمن اسماء بارزة في مجال التعليم ، والنضال النقابي والسياسي ، ـ وكيل اللائحة الأستاذ مصطفى الصفصافي : فاعل نقابي وجمعوي ، الاستاذ محمدين قدوري : فاعل نقابي وجمعوي ، هجر لطيف : ربة بيت ، حماد عبدالمومني : فاعل نقابي وجمعوي … ثلة من الأساتذة الشرفاء ، والمخلصين في عملهم ، والذين عرفوا ـ قبل تقاعدهم ـ في مجال التربية والتعليم بالاخلاص والتفاني في العمل ….تخرجت على ايديهم اجيال وأجيال من الأطر …والكفاءات في العديد من الميادين والقطاعات …
ورغم تقاعدهم ، لم يركنوا للراحة ولو للحظة ، بحيث ما زالوا حاملين مشعل النضال والدفاع عن حقوق المواطنين السياسية والنقابية ….
واليوم يخوضون غمار الاستحقاقات التشريعية وكلهم أمل في مختلف الطبقات الاجتماعية بوجدة لكي تصوت عليهم وتضع العلامة على رمز الشمعة …

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