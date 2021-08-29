حزب الاستقلال يقود حملة انتخابية منظمة وأنيقة بوجدة

أعطى حزب الاستقلال بوجدة صباح السبت الإنطلاقة الرسمية للحملة الإنتخابية، استعدادا للاستحقاقات التي ستجرى يوم 8 شتنبر 2021، بقيادة الدكتور عمر حجيرة وكيل لائحة حزب الاستقلال في الانتخابات التشريعية والجهوية وباقي وكلاء ووكيلات اللوائح الإنتخابية لحزب الميزان، إضافة إلى الشبيبة الاستقلالية وممثلي تنظيمات الحزب التي نزلت من أجل مساهمتها في التواصل وشرح مضامين البرنامج الانتخابي لحزب الاستقلال بوجدة

وقد حظيت الحملة الانتخابية، التي جابت شوارع وأزقة وأسواق مدينة بتجاوب من طرف المواطنين وساكنة المدينة حيث وصفها المتتبعون بالحملة الأنيقة والمنظمة.

حزب الاستقلال يقدم للناخبين برنامج إنتخابي واقعي وقابل للتنزيل على ارض الواقع ويقدم كذلك اطر وكفاءات تشارك لأول مرة في الإنتخابات

وقد أكد عمر حجيرة وعبد الرحيم عاقل، أن حزب الاستقلال يقوم بالتواصل في إطار احترام للشروط الوقائي الاحترازية من اجل اقناع الناخبين للتصويت لصالح الميزان، وأن مرشحي ومرشحات الحزب يخوضون الحملة الانتخابية وفق القوانين والمبادئ العامة المتفق عليها

. مؤكدين أننا في حزب الاستقلالية دائما على إتصال وتواصل دائمين مع المواطن الوجدي، من أجل شرح البرنامج الانتخابي الذي سطره حزب الاستقلال تحت شعار « الإنصاف الآن » وكذلك اخراج وجدة من حالة البلوكاج ومواصلة الدفاع والترافع على جهة الشرق والمناطق الحدودية

في الاخير أكدت الأستاذة فاطمة بن عزة وكيلة الائحة الجهوية للنساء في الانتخابات التشريعية، انها تتمنى أن تعرف الساحة الانتخابية تنافسا على مستوى البرامج والافكار بعيدا عن سياسة الإشاعات وزرع الأكاذيب وتوزيع الوعود الكاذبة