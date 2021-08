Maroc‘’Khawa-khawa’’ VS Algérie ‘’Adawa-adawa’’

Zaid Tayeb

Nos voisins de l’est géographique, non de l’est humain, souffrent du syndrome du Maroc. Tous leurs malheurs et toutes leurs misères leur viennent de ce pays, à tel point qu’ils en ont fait leur ennemi juré, un ennemi éternel comme il leur semble qu’ils sont ses victimes éternelles. En dehors de quelques esprits affranchis des clichés du système, tous les Algériens sont pareils dans leur mentalité, au singulier, non au pluriel. Comme ils n’ont pas une autre référence en matière de leader, ils sont tous à l’image de Boumediene. La société algérienne reproduit fidèlement des Boumediene. Khaled Nizar est un Boumediene, Bouteflika est un Boumediene, Bouyahya en est un autre, Sellal, Boukadoum, Tebboun, Changriha également, Lamamra aussi et la liste est encore longue. Elle est loin d’être épuisée. Même manufacture, même produit. Des Boumediene en série, comme les Kaddafi, les Bouguiba et les Abdennacer que reproduisent leurs voisins de l’est. Le petit peuple algérien décrie ses dirigeants, les critique avec les mots les plus durs, dénonce leur incapacité à gérer les problèmes du pays qui ne sont que trop nombreux à se manifester comme la crise de l’eau potable, le manque d’huile, de lait et de farine, l’incapacité à éteindre les feux de forêt qui ravagent les montagnes de Tizi Ouzzou. Or, dès qu’un poste de responsabilité est attribué au petit algérien issu du petit peuple, ils se boumedienise et comme Boumediene il sort ses griffes toutes acérées contre le Maroc. N’est-ce pas Boumediene qui aurait, à une certaine époque, juré de mettre un caillou dans la chaussure du Maroc ? Il est vrai que ce petit caillou l’a fait boiter pour quelque temps mais sans l’empêcher de marcher. A l’heure qu’il est, le Maroc court et saute sur ses deux pieds car il a changé de chaussures. En contrepartie, ce qui nuit au Maroc et aux Marocains, nuit également à l’Algérie et aux Algériens. Le discours est clair et il n’y a pas d’équivoque. Ce n’est pas un caillou que le Maroc mettra dans la chaussure de nos voisins de l’est, mais un cor au pied. Ainsi donc, ils pourront changer de chaussure mais pas de pied.

C’est ce même Boumediene qui aurait développé chez les Algériens cette espèce d’excès de culte narcissique de soi auquel ils lui donnent le nom de ‘’nif’’. Et ce ‘’nif’’, avec toutes les connotations péjoratives qu’il porte en contenu dans son contenant, ils l’exhibent comme un organe de fierté contre le Maroc et les Marocains. Et si le Maroc et les Marocains leur tendent la main, à cette Algérie et à ces Algériens, geste qu’ils font souvent et qu’ils ne se lassent pas de refaire malgré les déboires qu’ils en récoltent, pour leur signifier à travers un signifiant qu’ils sont disposés à faire table rase sur un passé tumultueux qu’ils n’arrêtent pas de nourrir en entretenant ses éléments de tension et de discorde, ils refusent de leur donner la leur. Ils croient, à cause de leur ‘’nif’’ que la main que le Maroc et les Marocains leurs tendent à travers les plus hautes instances de la hiérarchie gouvernante c’est pour leur ravir ou leur mendier un peu des richesses qu’eux seuls disent posséder et qu’ils ne sont pas prêts ni de partager ni de donner ni de se laisser ravir. Ils ignorent ou font semblant d’ignorer que le Maroc agit par respect des convenances et du bon voisinage. Quand le Maroc tend la main vers l’Algérie, ce n’est pas par nécessité ou un besoin de prendre ou de quémander, mais pour passer un coup d’éponge sur ce qui a nui aux convenances et au bon voisinage. Bonnes gens ! Que les bonnes intentions doivent primer sur les mauvaises.

Malheureusement, toutes les fois que le Maroc fait acte de bonne foi envers l’Algérie et les Algériens, ceux-ci le prennent mal. S’il y a un peuple plus borné et à l’esprit obtus, c’est celui de l’Algérie, pays si proche mais si lointains de nous à cause de l’animosité qu’il cultive et perpétue à notre égard ! Au ‘’khawa-khawa’’, il nous répond par ‘’Adawa-adawa’’