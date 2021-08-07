نتائج انتخابات الغرف المهنية على الصعيد الوطني حسب بلاغ وزير الداخلية

تصدر حزب التجمع الوطني للأحرار، النتائج الأولية لانتخابات الغرف المهنية، في إجمالي المقاعد المحصل عليها في مختلف القطاعات….

حصل حزب “الأحرار”، حسب لفتيت، على 638 مقعد بنسبة 28.61 بالمائة، يليه حزب الأصالة والمعاصرة بـ363 مقعدا 16.28 بالمائة، ثم حزب الاستقلال بـ360 مقعدا بنسبة 16.14 بالمائة.

وحصل حزب الحركة الشعبية على 160 مقعدا بنسبة 7.17 بالمائة، يتبعه الاتحاد الإشتراكي بـ146 مقعدا بنسبة 6.55 بالمائة، ثم الاتحاد الدستوري بـ90 مقعدا بنسبة 4.04 بالمائة، في حين حصل حزب التقدم والاشتراكية على 82 مقعدا بنسبة 3.63 بالمائة، ثم يليه العدالة والتنمية بـ49 مقعدا أي بنسبة 2.2 بالمائة.

أما باقي الأحزاب وعددها 23 حصلت مجتمعة على 71 مقعدا، حسب لفتيت، فيما حصل المستقلون 271 مقعدا أي بنسبة 12.15 بالمائة

سميرة امزال .

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الأحرار 638

الأصالة والمعاصرة 363

الاستقلال 360

الحركة الشعبية 160

الاتحاد الاشتراكي 146

الاتحاد الدستوري 90

التقدم والاشتراكية 82

العدالة والتنمية 49

باقي الأحزاب(23 حزب) 73

المستقلون 241