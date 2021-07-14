أرجوكم كفى..الوطن أولى من الاستنجاد بالأجانب!‎

الأستاذ منير الحردول

الذين يهرولون للأجانب بهدف الضغط على البلاد مهما كانت مبرراتهم أقول لهم راجعوا التاريخ، ولا تتوهموا أن اللجوء للأجنبي سيزيد القضية قوة بل سيضعفها أكثر ويسيء لكم قبل كل شيء..وكما قلت سابقا في أحد مقالاتي الخاصة أنه عندما يشتعل العالم فلن يقبل بك إلا بلدك..فتراب أرض الوطن لا يقدر بثمن..أما الأجنبي مهما اردت أن تتقرب منه فدائما وأبدا يضعك في مرتبة سفلى في مقابل مواطنيه هم الأعلى..فراجعوا حساباتكم الخاطئة..الوطن يحتاج للجميع دون استثناء لأحد، وليس الاستنجاد بالأجانب..كفى من تشويه سمعة البلاد واللعب على وتر اختلاف ومشاكل العباد لأهداف أخرى..!