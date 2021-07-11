المحكمة الابتدائية بوجدة : وقائع حفل تكريم السادة القضاة ونواب وكيل الملك المنتقلين الى محاكم اخرى VIDEO

قدوري الحسين

سنت المحكمة الابتدائية بوجدة سنة ، تتمثل في تنظيم حفل لتكريم القضاة ونواب وكيل الملك المنتقلين الى محاكم اخرى ، ترأس الحفل الدكتور سفيان ادريوش رئيس المحكمة الابتدائية ، والأستاذ أحمد أوشني وكيل الملك ، بحضور السيد رئيس محكمة الاستئناف والسيد الوكيل العام للملك …ونقيب هيئة المحامين بوجدة الأستاذ حكيم ازداد



وقد عبر السادة القضاة ونواب وكيل الملك المحتفى بهم عن سعادتهم ، وتشكراتهم للمشرفين على هذا الحفل ، متمنين ان يبقى عرفا وسنة مستمرة الى ابد الابدين ، لأنه يمثل لحظة وداع ، ولحظة فراق تحمل ما تحمله من دلالات التقدير والاحترام والصداقة التي ظلت تربط بين المنتقلين وزملائهم بقصر العدالة بوجدة ….

الجريدة الالكترونية » وجدة سيتي » سجلت هذه اللحظات المؤثرة ، وما تحمله من صدق المشاعر والأحاسيس ، لحظة ستبقى خالدة في ذاكرة المحتفى بهم ….وتقدمها « وجدة سيتي » اليوم بالصوت والصورة لتبقى شاهدة على قيمة الحدث ، كفكرة ، وكحدث ، وكدلالات لها رمزيتها التي لا يدرك قيمتها الا المحتفى بهمq