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استعمال الرموز الوطنية اثناء الحملات الانتخابية

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ذة.سليمة فراجي

كثيرا ما ووجهنا بطعون تهدف الغاء نتائج الانتخابات بسبب استعمال الرموز الوطنية ،

لذلك و تبعا لما نتج عن هذه الاشكاليات المتعلقة باستعمال بعض الرموز الوطنية اثناء الحملات الانتخابية من طعون في العمليات الانتخابية ، سبق لمجلس الحكومة الذي انعقد منذ بضعة اشهر ان صادق على مشروع قانون رقم 10.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية وذلك بحذف المقتضى الذي يمنع استعمال بعض الرموز الوطنية في الحملة الانتخابية الذي يترتب عنه إلغاء الانتخابات في بعض الحالات، و رفع المنع بالنسبة لاستعمال النشيد الوطني والصورة الرسمية لصاحب الجلالة المثبتة في القاعات التي تحتضن الاجتماعات الانتخابية بمناسبة الحملات الانتخابية.

علما ان مقترح الأحزاب الذي قبلته الحكومة تمحور حول عدم اعتبار وجود الرموز الوطنية والنشيد الوطني وكذا اللونين الأحمر والأخضر في المنشورات والمطبوعات الدعائية أو استعمالها في مهرجانات الحملات الانتخابية من موجبات الطعن
وماذا عن الرموز الدينية اعتبارا من وجود طعون تعلقت باستعمال هذه الرموز ؟…

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