شنقريحة وقد أنساه انشغاله بالصحراء المغربية قضايا بلاده

بقلم .. عمر الطيبي

بينما كان الجنرال محمد قايدي رئيس دائرة الاستعلام والأمن والتحضير في الجيش الجزائري، يقوم بزيارة سرية لباريس، للتباحث مع المسؤولين الفرنسيين، حول خطة لتسليم قواعد عسكرية للجيش الجزائري عقب قرار باريس بسحب قواتها من مالي، فاجأ الجنرال الليبي المنشق خليفة حفتر السلطات الجزائرية بإعلان الحدود الليبية الجزائرية منطقة عسكرية مغلقة، مع تأكيد سيطرة قواته على معبر تين الكوم/ ايسين الرابط بين بلدتي جانت الجزائرية وغات الليبية الواقعتين في أقصى جنوب الحدود بين البلدين.

لم تصدر القيادة الجزائرية أي رد فعل صريح على إعلان حفتر، لكن الخطوات التي قام بها رئيس الاركان الجنرال السعيد شنقريحة لاحقا، بينت ان اعلان حفتر اصاب هذه القيادة بحالة انزعاج كبير، ان لم يكن بحالة ذعر وارتباك قوية، وذلك ليس بسبب موقع حفتر في الصراع الدائر بليبيا، ولا لقوته العسكرية المتراجعة على كل حال منذ مدة، ولكن بسبب وقوف قوى إقليمية ودولية خلف الرجل، فضلا عن تواجد هذه القوى نفسها ميدانيا وعلى بعد مرمى حجر من الحدود الليبية الجزائرية وهي قادرة على الفعل المباشر في المنطقة الحدودية للبلدين، متى ارادت ذلك سواء بحفتر أو بدونه.

لا يترجم سكوت النظام الجزائري عن الواقعة سوى فهمه لها كرسالة مشفرة من الاطراف التي تسخر حفتر لخدمة أهدافها، رسالة تنطوي من بين ما تنطوي عليه على رغبة ملحة لدى هذه الاطراف في معرفة نوايا الجنرالات الحقيقية، في ضوء ما ادعاه الرئيس تبون في حديثه لقناة « الجزيرة » من دور « مؤثر » للجزائر في الحيلولة دون سقوط طرابلس في أيدي « المرتزقة »، وايضا في ضوء تخطيط هذا النظام للزج بالجيش في الصراعات الدائرة في ما وراء حدود البلاد.

جاء أول رد فعل ضمني للمسؤولين الجزائريين، على هذه التطورات، على شكل نفي رسمي لما ذكرته « جون افريك » حول قيام شنقريحة بزيارة سرية لباريس من اجل الآتفاق مع الفرنسيين على ترتيبات احلال الجنود الجزائريين محل نظرائهم الفرنسيين في مالي، لكن من دون أن تتم الاشارة الى أن من قام بهذه المهمة فعليا هو الجنرال قايدي، الرجل الثالث في الهرمية العسكرية الجزائرية علما بان هذا الجنرال، المعروف بارتباطاته مع المخابرات الفرنسية، هو المكلف بملف التعاون العسكري الفرنسي الجزائري في مالي منذ سنة 2013 على الاقل.

عقب ذلك استقبل شنقريحة، ديميتري شوغاييف الرئيس المشارك للجنة الحكومية الروسية الجزائرية المكلفة بالتعاون العسكري والتقني واجرى معه مباحثات تمهيدية، ثم طار إلى موسكو في زيارة، تذكر في بعض جوانبها بالزيارة التي قام بها رئيس الدولة السابق عبد القادر بن صالح للعاصمة الروسية في اكتوبر 2019، حينما خاطب بوتين بالقول الذي سارت بذكره الاشهاد .. « جئت لاطمئنكم يا فخامة الرئيس على أننا نتحكم في الوضع »، وكان يقصد أن الجماعة الحاكمة انذاك بقيادة الجنرال الراحل قايد صالح، تتحكم في وضع البلاد رغم اتساع نطاق الحراك الشعبي واستقالة الرئيس بوتفليقة من منصبه، ما يعني ان الجماعة اياها لا زالت على ولائها لموسكو.

اظن ان شنقريحة، وبسبب عقليته المتحجرة وحوله الاستراتيجي، توجه إلى موسكو وهو عاقد العزم على تكرار ما اعتاد جنرالات الجزائر على القيام به في بلاد الروس منذ ايام بومدين، أي اجراء عمليات بيع وشراء غير معلنةّ، ثم ترضية الدب الروسي بصفقة سلاح مجزية، وأن اقتضى الحال الاعتذار له عما فاه به تبون بخصوص تدخل « المرتزقة » الاجانب في ليبيا، وخاصة منهم جماعة « الفاغنر » لصاحبها الشيف يفغيني بريغوجين طباخ الرئيس بوتين، واذا ما تمت الصفقة واستخلص الشاري عمولته عادت المياه الى مجاريها، حسب ظن رئيس قيادة الاركان الجزائري.

لقد أتيحت الفرصة لشنقريحة، لو تحلى بحد أدنى من الشجاعة والنباهة، ليكشف امام المشاركين في مؤتمر الامن الدولي التاسع المنعقد بالعاصمة الروسية (يومي 23 و24 الجاري) المخاطر المحدقة ببلاده جراء الحرب الاهلية الدائرة في ليبيا، خاصة بفعل تواجد القوات الاجنبية ومجاميع المرتزقة الاجانب على الارض الليبية، وأن يشدد من ثم على المطالبة بضرورة الاسراع في سحب هذه القوات، في افق احلال السلام بليبيا وتمكين الليبيين من استعادة دولتهم ووحدة بلادهم، وبالتالي تجنيب المنطقة كلها مخاطر الحروب والصراعات والتهديدات الامنية، وذلك من منطلق أن تحرك حفتر الاخير وعلى محدوديته هو مجرد مؤشر بسيط ضمن مؤشرات شتى، على تحديات استراتيجية أكبرتتهدد الجزائر وتمس مباشرة وحدتها الترابية وتماسكها الوطني.

لكن شنقريحة فضل، عوض ذلك، الارتداد على عقبيه بحيث عاد للنفخ وللمرة الالف في رماد قضية تعود لنحو 45 سنة خلت، اي قضية الصحراء المغربية، باعتبارها في نظره القضية التي « تهدد الامن والسلم الاقليمي وحتى العالمي »، وهذا أمر ليس مستغربا من الرجل، فقد جعل من اثارة هذه القضية دينه وديدنه ومربط فرسه، وحرص على اثارتها كلما اتيح له ذلك، وبقاموس فج من قبيل « الاحتلال المغربي للصحراء الغربية »، و »كفاح الشعب الصحراوي » تتخلله تهديدات مبطنة حينا وصريحة أخرى لـ « العدو الكلاسيكي »، فعل ذلك وهو قائد للناحية العسكرية الثالثة، ثم وهو قائد للقوات البرية، فكيف لايفعلها في منتدى دولي وهو رئيس لقيادة الاركان، وعمليا رئيسا للدولة؟؟

والحالة هذه فقد انتهى انشغال شنقريحة المفرط والمبالغ فيه بقضية الصحراء المغربية الى وضعه خارج سياق الظرفية الوطنية والاقليميية للجزائر وأنساه الاشتغال على القضايا الاستراتيجية الحقيقية لبلاده، وعلى أزماتها المركبة ومشاكلها الحادة.. وربما لهذا السبب كثر الحديث مؤخرا داخل اوساط المعارضة الجزائرية وعلى صعيد الدوائر المهتمة بالشّأن الجزائري عن اقتناع الجنرالات اخيرا بفشل شنقريحة في اخراج الجزائر من المستنقع الذي تتردى فيه منذ سنوات، كما تواتر الحديث عن سعيهم الى البحث، بتشاور مع القوى الدولية المثؤثرة في الشؤون الداخلية للبلاد، عن بديل لشنقريحة واغلب الظن ان هذا البديل سيتمثل في شخص الجنرال محمد قايدي.