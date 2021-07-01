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VIDEO الدكتور سفيان ادريوش رئس المحكمة الابتدائية بوجدة وترويض لغة الشعروالآداب خلال حفل تكريم السادة قضاة ونواب وكيل الملك المنتقلين

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قدوري الحسين
خلال الحفل الذي نظمته المحكمة الابتدائية بوجدة يوم 29 يونيو 2021 بقصر العدالة بوجدة  ،  كسنة  حميدة  ، وعرف مستحب  ،  تكريما  للسادة القضاة  والسادة نواب وكيل الملك المنتقلين من المحكمة الابتدائية بوجدة الى محاكم  اخرى ، بحضور السيد رئيس محكمة الاستئناف بوجدة والسيد الوكيل العام ، والسيد وكيل الملك ، والسيد نقيب المحامين بهيئة وجدة  بحضور السادة القضاة ونواب وكيل الملك  بقصر العدالة بوجدة …وهو الحفل الذي ابتدعته المحكمة الابتدائية بوجدة ليكون سنة حسنة ، لها اجر من ابتدعها واجر من عمل بها الى يوم القيامة  ….سنة حسنة  تتمثل في تكريم السادة القضاة والسادة نواب الملك الذين انتقلوا الى محاكم اخرى ….وحتى لا تكون مغادرتهم  للفضاء الذي اشتغلوا فيه لسنوات طوال….مغادرة في صمت  ، ارتأت المحكمة ان تنظم حفل بهيجا يليق بسنوات الصداقة والزمالة  من جهة وبقيمة الواجب الذي قاموا بآدئه طيلة السنوات التي اشتغلوا فيها بقصر العدالة بمدينة الألفية ….
وما ميز حفل التكريم هذا ، كلمة الدكتور سفيان ادريوش رئيس المحكمة الابتدائية  بوجدة  والتي  قام فيها بترويض لغة الشعر والاداب ، معبرا بواسطتها عن مختلف المشاعر التي  تتماهى فيها قيم الصداقة والود  ،  بقيم الواجب المهني  ، التي  جمعت السادة القضاة المحتفى بهم بباقي زملائهم  بالمحكمة الابتدائية بوجدة ….وهي قيم رغم تلاوينها تظل  كباقة ورد  رغم اخلاف الوان ورودها فانها تمثل تناسقا  يشكل كلا واحدا متكاملا   يصعب تجزيؤه وتفكيكه ….تلكم هي مشاعر الحب والصداقة والزمالة والتقدير والتعاون ، التي تشكل باقة سيظل يحتفظ بها هؤلاء وهؤلاء ….لتبقى ذكرى  جميلة خالدة في ذاكرة الكل ….
وحتى لا اطيل عليكم ….اترككم مع …لغة تجسيد المشاعر …بعيدا عن لغة القانون  » الجافة  »  ….مع كلمة الدكتور سفيان ادريوش رئيس المحكمة الابتدائية بوجدة …في حق المحتفى بهم ……ولنا عودة بالصوت والصورة مع وقائع هذا الحفل  ….في  فيديو لاحق

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