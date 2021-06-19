الاستاذة سليمة فراجي توضح حيثيات عودتها الى حزب الاصالة والمعاصرة

تبعا لما اثاره البعض حول عودتي لحزب الاصالة بعد تقديم استقالتي من الحزب المذكور ، واستنتج من ذلك تناقضا في المواقف ، اود ان اوضح انه نظرا للخلافات مع بعض القياديين واقصائهم لبعض الكفاءات والمؤسسين حررت استقالة بينت فيها اسباب مغادرتي للحزب ، لكن بعد اتصال رئيسة المجلس الوطني التي اكدت لي تشبت الحزب بشخصي المتواضع ونيتها في اشراك المؤسسين والمناضلين في مسار الحزب الذي حمل مشروعه ثلة من الأولين ، ضحوا بالغالي والنفيس من اجل حمل مشروعه المجتمعي الحداثي بعيدا عن الشخصنة وتصفية الحسابات ، تبعا لذلك كله اجتمعت برئيس مجلس الجهة بمنزلي ، من اجل الاتفاق على طي صفحة الماضي في انتظار اللقاء مع السيدة رئيسة برلمان الحزب والسيد الامين العام



علما ان الباعث الدافع وراء تحركاتي الحزبية ليس هو حصد المكاسب والمنافع بقدر ما هو حرصي على الاشتغال والمواظبة على العمل من اجل خدمة مدينتي وجهتي ووطني كما اثبتت ذلك يوم كنت في البرلمان ولو ان فريقنا كان في المعارضة ، ولم يكن في الحكومة لان هاجسي الاول والاخير هو العمل الدؤوب مع ربط المسؤولية بالمحاسبة والحرص على المصلحة العامة وليس الخاصة

تلك هي مبادئي وقيمي واهدافي ولن احيد عنها

ذة.سليمة فراجي