مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم يتعلق بإحداث تعويض عن التنقل عبر البحر لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج

لخميس 17 يونيو، 2021

صادق مجلس الحكومة، المنعقد يوم الخميس حضوريا برئاسة السيد سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم رقم.21.4792 يتعلق بإحداث تعويض عن التنقل عبر البحر لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج المسافرين عبر الرحلات البحرية الرابطة بين موا نئ فرنسا وإيطاليا والبرتغال وموانئ المملكة المغربية. وذكر بلاغ صدر عقب المجلس الحكومي أن مشروع هذا المرسوم ، الذي يأتي تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، وفي إطار العناية الكريمة التي ما فتئ يوليها جلالته لأبناء الجالية المغربية المقيمة بالخارج، يروم تحديد تعويض مالي بصفة استثنائية لفائدة أفراد الجالية المغربية المقيمين بالخارج والمسافرين عبر الرحلات البحرية لمرة واحدة وأخيرة ذهابا وإيابا، وذلك خلال الفترة الممتدة من 15 يونيو 2021 إلى 30 شتنبر 2021.

وتجدر الإشارة أن آليات وكيفية صرف هذا التعويض ستحدد بقرار مشترك بين وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.

ومع 17 يونيو 2021