د.عمر حجيرة النائب البرلماني عن اقليم وجدة عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية يوجه سؤالا شفويا آنيا الى الحكومة حول اشكالية عودة مغاربة العالم الى أرض الوطن صيف هاته السنة

وجه د.عمر حجيرة النائب البرلماني عن اقليم وجدة عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية سؤالا شفويا آنيا الى الحكومة حول اشكالية عودة مغاربة العالم الى أرض الوطن صيف هاته السنة من اجل صلة الرحم مع الأحباب والأقارب خاصة بعد ما منعت الجائحة عودة اغلبية مواطنينا السنة الماضية ، مع العلم ان الظرفية تستوجب برمجة مسبقة وتدابير متعددة قبل شد الرحال الى ارض الوطن ونحن على بعد أيام من بداية فصل الصيف

حيث ساءل السيد عمر حجيرة الحكومة عن كيفية التواصل مع مغاربة العالم لكي تطمئنهم وكذلك حتى يتمكنوا من أخد قرار واضح ، وهل مسموح لهم بالعودة والدخول الى أرض الوطن صيف هاته السنة بما فيها عيد الأضحى المبارك ،وعن الإجراءات التي يجب عليهم القيام بها قبل السفر ؟ وهل نتوفر الحكومة على خطة واضحة لإستقبال جاليتنا بالخارج صيف 2021 ان شاء الله .

وفي ما يلي نص سؤال السيد النائب البرلماني :

» السيد الوزير المحترم : ونحن على بعد ايام قليلة من بداية فترة عودة الجالية المغربية المقيمة بالخارج الى ارض الوطن ، وصلة الرحم مع الأحباب والأقارب خاصة بعد ما منعت الجائحة عودة اغلبية مواطنينا في الخارج من التنقل صيف 2020 ، يعيش مغاربة العالم مرة اخرى صيف هاته السنة كذلك الغموض والضبابية

كما تعلمون السيد الوزير المحترم أن قضاء العطلة مع الأحباب خاصة في هاته الظرفية تستوجب برمجة مسبقة وتدابير متعددة قبل السفر الى ارض الوطن ، لذلك نسائلكم ونحن على بعد ايام قليلة من بداية فصل الصيف عن الجدول الزمني المخصص لعملية عبور جاليتنا بالخارج ؟ وكيف ستتواصل الحكومة مع مغاربة العالم لكي تطمئنهم حتى يتمكنوا من اخذ قرار واضح

السيد الوزير هل مسموح لهم بالعودة والدخول الى ارض الوطن صيف هاته السنة بما فيها عيد الأضحى المبارك ؟ وما هي الاجراءات التي يجب عليهم القيام بها في ظل الظروف الوبائية الحالية ؟ هل تتوفر الوزارة على برنامج واضح لاستقبال جاليتنا بالخارج ؟ «