Communiqué de Presse

Casablanca, le 29 Avril 2021

Deux solutions en une pour trouver votre futur logement à Oujda en quelques clics !

Besoin de louer ou d’acheter un bien à Oujda ? le site d’annonces immobilières Sarouty.ma vous donne le choix entre :

Consulter ses propres annonces immobilières dans la ville de Oujda, pour cela il suffit de filtrer la liste des résultats selon votre ville, votre budget et vos besoins. Ou bien vous faire accompagner par une agence immobilière en consultant son annuaire gratuit avec plus de 150 agences.

Sur Sarouty.ma, vous ne trouverez que de vraies photos et de vraies offres de logements vérifiées. Pour une meilleure crédibilité à la fois des annonces et de l’annuaire et pour garantir une expérience de recherche immobilière simple et efficace, Sarouty.ma a fait le choix de vérifier tous les biens immobiliers avant de les mettre en ligne. Une analyse de chacune des agences est également faite sur la base des critères de sélection avant de pouvoir faire partie de l’annuaire gratuitement.

Le site d’annonces Sarouty.ma est aujourd’hui devenu tellement incontournable, qu’il est difficilement envisageable de réaliser une transaction immobilière efficace dans votre ville sans le consulter. Que ce soit pour un projet de location, de vente ou d’achat immobilier, le site permet de faciliter et d’accélérer la recherche du bien, la mise en relation avec les professionnels de l’immobilier et in fine, une rapidité et une efficacité dans la transaction.

Sarouty.ma affiche aujourd'hui plus de 100 000 annonces actives, exclusivement proposées par les professionnels du secteur : agents et promoteurs immobiliers, afin de garantir aux internautes un contenu de qualité qui répond au mieux à leurs besoins.

Depuis son implantation au Maroc en 2014, Sarouty.ma a évolué jusqu’à devenir un acteur central dans le secteur immobilier au Maroc, et s’érige actuellement au rang de 1er portail immobilier dans le pays. En mettant au service des marocains toute son expertise immobilière, participant à l’accomplissement de leur projets .

Aujourd’hui, la notoriété de Sarouty lui vaut l’entière confiance des internautes, dans toutes les parties du Maroc. En effet, le portail enregistre plus de 20 000 visiteurs uniques par jour, à la recherche d’un bien immobilier sur l’ensemble du territoire marocain.

