مروان زنيبر

شارك الاف الطلبة، بصحبة أساتذة ومواطنين في مظاهرات صاخبة ، شهدتها العاصمة الثلاثاء16 مارس ، وتأتي هذه المظاهرات رغم منع المسيرات في البلاد بسبب انتشار فيروس كورونا، ورفعت الشعارات المعتادة في الحراك « جزائر حرة وديمقراطية » و »دولة مدنية وليس عسكرية ». كما شهدت مدن اخرى كتزي وزو و بجاية ووهران و سطيف و بلعباس أيضا مظاهرات عاصفة، بحسب صور نشرها مدونون على مواقع التواصل الاجتماعي.

هدا و خرج الطلبة الجامعيين، اليوم، في مسيرة « الثلاثاء 108″، وذلك للأسبوع الثالث على التوالي بعد استئناف مسيرات الحراك الجزائري الذي كان قد توقف لنحو عام بسبب انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد ، ورفع متظاهرون شعارات تُطالب برحيل النظام، وإقرار مرحلة انتقالية، و جدّد الطلبة رفضهم الاعتراف بشرعية الرئيس الجزائري المنتخب، عبد المجيد تبون، خلال هتافات جماعية ردّدوها أثناء المسيرة… مجددين مطالبتهم بالتغيير الجذري وإطلاق سراح كل المعتقلين.

وردد المتظاهرون شعارات قوية « مكانش الفوط » و »مكانش انتخابات مع العصابات » و « الانتخابات مسرحية ..المشكل في الشرعية ». في إشارة واضحة لتخريجة ال » تبون » غير الواضحة ، بإصداره مرسوما رئاسيا يتعلق باستدعاء الهيئة الناخبة الخاصة للانتخابات التشريعية التي حدد تاريخها يوم 12 يونيو 2021… و ردد الطلبة الذين جابوا شوارع العاصمة شعارات مناوئة للعصابة، كما رفعوا شعارات تطالب بحرية الصحافة واستقلالية القضاء..

و بالرغم من وضع حواجز أمنية في مداخل العاصمة ، في محاولة للتصدي لتدفق المشاركين الطلبة وكدا متقاعدي الجيش ، فرغم دلك تمكنت حشود غفيرة من الطلبة من الوصول إلى قلب الشارع الرئيسي،- بعدما تمكنوا من تجاوز الحصار بالمرور عبر الشوارع الضيقة لحي القصبة- حيث يقع مقر المجلس الشعبي الوطني.