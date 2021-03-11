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الجريدة الالكترونية وجدة سيتي كانت اول جريدة تحطم طابو الكيف ـ القنب الهندي …في حوار مع الاستاذ الباحث بنهدة الطيبي سنة 2013 VIDEO

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نداء من استاذ باحث بكلية العلوم بوجدة … الكيف مادة طبية فعالة ضد سرطان الثدي ( مقال وفيديو تم نشره بوجدة سيتي شنة 2013 )
مادة الكيف او القنب الهندي تحتوي على مادة طبية فعالة لمعالجة سرطان الثدي وسرطان البروستات … ارجوكم ارفعوا قيود المنع على البحث العلمي على مادة الكيف ، انه مادة طبية هامة جدا …انها حرقة البحث العلمي على لسان الاستاذ الباحث بنهدى الطيبي بكلية العلوم جامعة محمد الأول بوجدة
هل يجد نداء هذا الاستاذ الباحث الآذان الصاغية ام انه سيقابل باللا مبالاة …وسيظل البحث العلمي عندنا مجرد شعار للاستهلاك ليس الا ….فما رايكم يا من يهمهم امر البحث العلمي ؟
وجدة سيتي تقدم لكم نداء استاذ باحث بخصوص هذا الموضوع بالصوت والصورة …فلنشاهد

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