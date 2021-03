Et un de plus ! Le Royaume Hachémite ouvre un Consulat Général à Laâyoune, Chef-Lieu du Sahara marocain

C’est en grande pompe que le Royaume Hachémite de Jordanie a inauguré, ce 04 mars 2021, son Consulat Général à Laâyoune, ville du Sahara marocain, devenant ainsi le 4ème pays musulman et 3ème pays du Golfe à ouvrir une représentation diplomatique dans les Provinces du Sud du Maroc.

A la veille du 04 mars 2021, 20 pays ont déjà ouvert des représentations diplomatiques à Laâyoune et à Dakhla, reconnaissant de facto la souveraineté pleine et entière du Royaume du Maroc sur son Sahara.

Pour rappel, l’ouverture du Consulat Général du Royaume de Jordanie avait été annoncée, le 19 novembre 2020, lors d’un entretien téléphonique entre le Roi Mohammed VI et le Roi Abdallah II de Jordanie.

Le Souverain Hachémite avait salué les décisions prises par le Maroc, sur Hautes Instructions du Roi Mohammed VI, pour sécuriser la circulation des personnes et des biens dans la région d’El Guerguerate, au Sahara marocain, sur un axe routier crucial pour le commerce avec l’Afrique subsaharienne.

En cette journée du 04 mars 2021, force est donc de constater que c’est un poids lourd du Monde Arabe, en l’occurrence le Royaume de Jordanie, qui ouvre un Consulat Général au Sahara marocain et que le peuple marocain ne peut que lui souhaiter la bienvenue dans ses Provinces sahariennes.

L’ inauguration officielle de cette nouvelle Chancellerie en terre marocaine, Laâyoune, a été présidée par les Chefs de la diplomatie jordanienne et marocaine, Messieurs Ayman Al-Safadi et Nasser Bourita.

La Jordanie devient ainsi le 21ème pays à ouvrir une représentation diplomatique au Sahara marocain depuis fin 2019, un événement qui constitue une nouvelle reconnaissance internationale de la souveraineté du Maroc sur ses Provinces Sahariennes.

L’ouverture de ces Consulats s’accompagnera, sans nul doute, par une dynamique économique forte dans les Provinces du Sud marocain, où de nombreux investissements internationaux sont déjà annoncés. D’ailleurs, considérée comme la nouvelle perle économique aux portes de l’Afrique, Dakhla se voit déjà comme le nouvel eldorado économique pour les investisseurs nationaux et étrangers.

Force est donc de constater que les succès diplomatiques marocains se succèdent au sujet de la cause nationale du Sahara et que de nombreux pays reconnaissent la pleine souveraineté du Maroc sur son Sahara et ouvrent des Consulats dans ses Provinces Sahariennes marocaines.

Farid Mnebhi.