VIDEO اختيار ألسيد محمد ديب المديرالجهوي لأكاديمية التربية والتكوين شخصية السنة 2020 بجهة الشرق

قدوري الحسين

جرت العادة بالجريدة الالكترونية وجدة سيتي ـ التي تاسست سنة 2004 ـ وخلال كل سنة باختيار شخصية السنة بالجهة الشرقية …

وقد اجمع طاقم الجريدة وبعد القيام بعملية استقصاء واستقراء واسعة ، باختيار السيد محمد ديب مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين كشخصية لسنة 2020 بالجهة الشرقية … فاستنادا على الموضوعية التي تتميز بها الجريدة الالكترونية وجدة سيتي ، وبناء على الحياد الاعلامي ، والشفافية والنزاهة التي تعتبر بمثابة المباديء الاخلاقية الراسخة لنا في وجدة سيتي ، تم اختيار السيد محمد ديب كشخصية مميزة خلال سنة 2020 بالجهة الشقرية …وهو الاختيار الذي لم يكن لا عشوائيا ولا اعتباطيا ، ولا ذاتيا ، وانما اختيار تم بناء على مجموعة من المعايير والشروط ، والمنجزات التي ميزت المحتفى به خلال السنة المنصرمة ….وهي منجزات لها وقعها الاجتماعي ، التربوي ، الثقافي ، والاقتصادي ، بل والنفسي خصوصا على نفسية آلاف التلاميذ ، والآباء والأمهات ، سيما ان السنة التي ودعناها ااتسمت بالجائحة التي اجتاحت العالم والمتمثلة في كوفيد 19 …والتي استطاع السيد محمد ديب ان يكون في مستوى تدبير مختلف الاجراءات الصحية ،الوقائية ، التربيوية والبيداغوجية خلال هذه الجائحة ، بكل رزانة ونجاح

ينضاف الى ذلك الصفات التي تميز شخصية المحتفى به ويتعلق الأمر اساسا بكيفية التعامل مع الآخرين وكيفية التواصل مع المحيط القريب والبعيد ، بالاضافة الى الصدق في المعاملة ، النبل ، الجدية ، الاستقامة والنزاهة ، وهي كلها صفات اجتمعت في السيد محمد ديب مدير أكاديمية التربية والتكوين بجهة الشرق …

ويمكن ـ على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر الحديث عن المكتسبات التي تحققت باكاديمية التربية والتكوين بجهة الشرق تحت رئاسة السيد محمد ديب واهمها :

1 ـ تحت رئاسة السيد محمد ديب استطاعت اكاديمية التربية والتكوين بجهة الشرق ان تحتل المرتبة الأولى في نتائج امتحانات الباكالوريا وطنيا خلال اربع سنواتع متتالية ، ونعتقد ان هذا الانجاز يمكن اعتباره لوحده كافيا ان يجعل من السيد المدير شخصية السنة بامتياز

2 ـ اصبحت الجهة الشرقية هي الجهة الرائدة على مستوى المدارس الجماعتية بمختلف البوادي والقرى

3 ـ الارتقاء بالبنيات التحتية وتطوير العرض التربوي

4 ـ الانخفاظ المحسوس في نسبة الهدر المدرسي

5 ـ العلاقة المتميزة للسيد محمد ديب مع مختلف الفاعلين والشركاء في مجال التربية والتعليم من نقابات ، وجمعيات اباء وامهات التلاميذ ، ، والأساتذة ، والاداريين ، ومختلف الأطر التربوية

6 ـ يتميز السيد محمد ديب بالانصات الجدي ، لكل محاوريه ، بغض النظر عن المجال او القطاع الذي ينتمون اليه

7 ـ ما يتميز به السيد مدير الأكاديمية هو الحرص على أجرأة مختلف وعوده وتفعيلها

8 ـ يتميز السيد محمد ديب بعلاقة تقدير واحترام وتواضع مع كل من تربطهم به اية علاقة كانت ، سواء في المجال المهني او خارجه

هذه بايجاز شديد ، مختلف الخصائص والصفات التي يتميز بها السيد محمد ديب مدير أكاديمية التربية والتكوين بجهة الشرق ، والتي بناء عليها جعلتنا في الجريدة الالكترونية وجدة سيتي نعتبره شخصية 2020 بامتياز على مستوى الجهة الشرقية ….

وفي الختام ، اننا بهذا الاختيار ، نكرم كل الهيئة التربوية ، من استاذات ، وأساتذة ، واداريين ، وأطر تربوية ، ومدراء اقليمين في شخص السيد محمد ديب المدير الجهوي للأكاديمية ….وذلك لأن رجال التربية والتعليم يستحقون كل التقدير والاحترام ، يكفي انهم كانوا خلال الجائحة مجندين في الصفوف الأمامية لانجاح التدريس عن بعد ، وانقاذ السنة الدراسية من الضياع …

مرة اخرى هنيئا للسيد محمد ديب بهذا التتويج ، وهنيئيا لهيئة التربية والتعليم ….وكل عام ونساء ورجال التربية بالف خير