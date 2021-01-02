Home»Débats»VIDEO اختيار ألسيد محمد ديب المديرالجهوي لأكاديمية التربية والتكوين شخصية السنة 2020 بجهة الشرق

VIDEO اختيار ألسيد محمد ديب المديرالجهوي لأكاديمية التربية والتكوين شخصية السنة 2020 بجهة الشرق

/ /1/ 76
0
Shares
PinterestGoogle+
 

قدوري الحسين
جرت العادة بالجريدة الالكترونية وجدة سيتي ـ التي تاسست سنة 2004 ـ وخلال كل سنة باختيار شخصية السنة بالجهة الشرقية …
وقد اجمع طاقم الجريدة وبعد القيام بعملية استقصاء واستقراء واسعة ، باختيار السيد محمد ديب مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين كشخصية لسنة 2020 بالجهة الشرقية … فاستنادا على الموضوعية التي تتميز بها الجريدة الالكترونية وجدة سيتي ، وبناء على الحياد الاعلامي ، والشفافية والنزاهة التي تعتبر بمثابة المباديء الاخلاقية الراسخة لنا في وجدة سيتي ، تم اختيار السيد محمد ديب كشخصية مميزة خلال سنة 2020 بالجهة الشقرية …وهو الاختيار الذي لم يكن لا عشوائيا ولا اعتباطيا ، ولا ذاتيا ، وانما اختيار تم بناء على مجموعة من المعايير والشروط ، والمنجزات التي ميزت المحتفى به خلال السنة المنصرمة ….وهي منجزات لها وقعها الاجتماعي ، التربوي ، الثقافي ، والاقتصادي ، بل والنفسي خصوصا على نفسية آلاف التلاميذ ، والآباء والأمهات ، سيما ان السنة التي ودعناها ااتسمت بالجائحة التي اجتاحت العالم والمتمثلة في كوفيد 19 …والتي استطاع السيد محمد ديب ان يكون في مستوى تدبير مختلف الاجراءات الصحية ،الوقائية ، التربيوية والبيداغوجية خلال هذه الجائحة ، بكل رزانة ونجاح
ينضاف الى ذلك الصفات التي تميز شخصية المحتفى به ويتعلق الأمر اساسا بكيفية التعامل مع الآخرين وكيفية التواصل مع المحيط القريب والبعيد ، بالاضافة الى الصدق في المعاملة ، النبل ، الجدية ، الاستقامة والنزاهة ، وهي كلها صفات اجتمعت في السيد محمد ديب مدير أكاديمية التربية والتكوين بجهة الشرق …
ويمكن ـ على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر الحديث عن المكتسبات التي تحققت باكاديمية التربية والتكوين بجهة الشرق تحت رئاسة السيد محمد ديب واهمها :
1 ـ تحت رئاسة السيد محمد ديب استطاعت اكاديمية التربية والتكوين بجهة الشرق ان تحتل المرتبة الأولى في نتائج امتحانات الباكالوريا وطنيا خلال اربع سنواتع متتالية ، ونعتقد ان هذا الانجاز يمكن اعتباره لوحده كافيا ان يجعل من السيد المدير شخصية السنة بامتياز
2 ـ اصبحت الجهة الشرقية هي الجهة الرائدة على مستوى المدارس الجماعتية بمختلف البوادي والقرى
3 ـ الارتقاء بالبنيات التحتية وتطوير العرض التربوي
4 ـ الانخفاظ المحسوس في نسبة الهدر المدرسي
5 ـ العلاقة المتميزة للسيد محمد ديب مع مختلف الفاعلين والشركاء في مجال التربية والتعليم من نقابات ، وجمعيات اباء وامهات التلاميذ ، ، والأساتذة ، والاداريين ، ومختلف الأطر التربوية
6 ـ يتميز السيد محمد ديب بالانصات الجدي ، لكل محاوريه ، بغض النظر عن المجال او القطاع الذي ينتمون اليه
7 ـ ما يتميز به السيد مدير الأكاديمية هو الحرص على أجرأة مختلف وعوده وتفعيلها
8 ـ يتميز السيد محمد ديب بعلاقة تقدير واحترام وتواضع مع كل من تربطهم به اية علاقة كانت ، سواء في المجال المهني او خارجه
هذه بايجاز شديد ، مختلف الخصائص والصفات التي يتميز بها السيد محمد ديب مدير أكاديمية التربية والتكوين بجهة الشرق ، والتي بناء عليها جعلتنا في الجريدة الالكترونية وجدة سيتي نعتبره شخصية 2020 بامتياز على مستوى الجهة الشرقية ….
وفي الختام ، اننا بهذا الاختيار ، نكرم كل الهيئة التربوية ، من استاذات ، وأساتذة ، واداريين ، وأطر تربوية ، ومدراء اقليمين في شخص السيد محمد ديب المدير الجهوي للأكاديمية ….وذلك لأن رجال التربية والتعليم يستحقون كل التقدير والاحترام ، يكفي انهم كانوا خلال الجائحة مجندين في الصفوف الأمامية لانجاح التدريس عن بعد ، وانقاذ السنة الدراسية من الضياع …
مرة اخرى هنيئا للسيد محمد ديب بهذا التتويج ، وهنيئيا لهيئة التربية والتعليم ….وكل عام ونساء ورجال التربية بالف خير

 
MédiocreMoyenBienTrès bienExcellent
Loading...

Dans le même sujetفي نفس الموضوع
 

القطب التكنولوجي الجامعي دعامة قوية للتنمية الاقتصادية بالجهة الشرقية VIDEOالسيد عبد العزيز صادوق رئيس جامعة محمد الأول بوجدة يستقبل اللحاق الدولي  » ريديج « VIDEOالدكتور مصطفى بنحمزة : من الخطأ دراسة الإرهاب دون معرفة فكر المنتمين اليه VIDEOعبدالرزاق الكورجي الكاتب العام للولاية مخاطبا فتيان الابتكار : لقد ابنتم عن عبقرية الابداع والابتكار VIDEO

1 Comment

  1. يحي عابدي
    02/01/2021 at 23:28

    السيد محمد ديب انسان يستحق كل التقدير والاحترام وهذا لا يختلف عليه اثنان.
    نتمنى له المزيد من التألق والرقي في مشواره المهني

Commenter l'article

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée.