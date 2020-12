Après la tempête, l’accalmie

Zaid Tayeb

L’évènement de la semaine qui a fait couler beaucoup de bave est la normalisation des relations entre Israël et le Maroc. Voilà tout ce que les commentateurs ont retenu après avoir éclipsé l’évènement majeur qui est la reconnaissances des Etats Unis, membre permanent du Conseil de Sécurité, de la souveraineté du Maroc sur l’ensemble de son Sahara, et l’ouverture d’un consulat dans la ville de Dakhla. Cette reconnaissance par une puissance qui détient le droit de véto va changer la donne au Sahara et donner un nouveau souffle à notre pays qui a été pendant 45 ans contrarié par nos voisins de l’est. Quant à la normalisation des relations avec Israël, elle vient en second rang pour plusieurs raisons.

La première est que ladite normalisation n’est pas un fait nouveau pour nous. Les agences de voyages de chez nous organisaient depuis bien longtemps des voyages touristiques à destination de la ville sainte d’al Qods. Beaucoup de nos concitoyens qui ont visité Al Qods et par conséquent Israël, posaient sur l’esplanade de la mosquée Al Aqsa , et dans un ‘’m’avez-vous vu’’ très voyant, devant le Mur Al Bourak ou Mur des Lamentations de manière à montrer en arrière plan ‘’les lamenteurs’’ israéliens avec leur kippa sur le crâne. Qui des pleurnichards d’aujourd’hui a manifesté son indignation ou son désaccord avec cette forme de normalisation qui préludait à une normalisation officielle ?

La seconde normalisation est celle des Palestiniens eux-mêmes. Les accords d’Oslo entre Israéliens et Palestiniens ratifiés par l’OLP en sa qualité de représentante unique de l’autorité palestinienne sont une reconnaissance de l’entité sioniste. Mahmoud Abbas, président de l’autorité palestinienne et les ministres qui constituent son gouvernement siègent à Ram Allah où ils traitent avec le gouvernement israélien de Tel Aviv. A moins que les opposants à la normalisation entre notre pays et Israël fassent référence à la Bande de Gaza sous contrôle du Hamas, proche de Hizbou Allah Shiite et par conséquent de l’Iran. Deux Palestine(s) donc. Celle qui a normalisé avec Israël et celle dont les nombreuses factions refusent cette normalisation comme le Hamas, le Jihad Islamique, le FPLP, le FDLP . Toujours est-il est que les instances internationales traitent avec l’autorité palestinienne qui a reconnu l’Etat d’Israël et signé les accords de paix d’Oslo. Si les Palestiniens eux-mêmes ont normalisé leurs relations avec Israël, pour quelle raison certaines voix de chez nous s’élèvent-elles pour dénoncer la normalisation de notre pays ? Ces voix ont quelque chose en commun avec celles de l’Algérie, du Polisario, de l’Afrique du Sud et d’autres états ennemis de notre unité territoriale qui, au lieu de se focaliser sur la reconnaissance par les Etats Unis de la souveraineté de notre pays sur son Sahara et l’ouverture d’un consulat dans la ville de Dakhla, ils détournent l’attention de l’opinion publique sur un fait ancien pour en faire un évènement de premier plan.

Je ne serais nullement surpris d’entendre ces voix houspiller le premier ministre pour avoir mécontenté l’Espagne après lui avoir rappelé que le retour de Sebta et Mlilia à la souveraineté de notre pays est une question de temps comme elles ont décrié le ‘’makhzen’’ en ce qui concerne la normalisation des relations avec Israël.

