الوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء بوجدة ـ رغم الجائحة تواصل مشاريها التنموية الرائدة : اعتماد ما يعادل 23 مليار كاستثمارات برسم سنة 2021

الوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء بوجدة

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الوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء بوجدة ـــ رغم الجائحة تواصل مشاريها التنموية الرائدة

ـــ اعتماد ما يعادل 23 مليار كاستثمارات برسم سنة 2021

ـــ المحافظة للسنة الثالثة على التوالي على ثلاث شواهد دولية للجودة والسلامة والبيئة

انعقدت يوم 09 دجنبر 2020 بمقر الوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء و الكهرباء بوجدة الدورة العادية للمجلس الإداري للوكالة برئاسة السيد والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة أنكاد ممثلا بالسيد الكاتب العام لعمالة وجدة أنكاد و بمشاركة جميع أعضاء المجلس الإداري حضوريا أو عن بعد, هذا الاجتماع خصص للدراسة و المصادقة على ميزانية الوكالة برسم سنة 2021 و مخطط التنمية 2025-2021.

و قد أعرب أعضاء المجلس الإداري خلال هذا الاجتماع عن اعتزازهم و افتخارهم بجودة الخدمات التي تقدمها الوكالة للمواطنين و التي توجت سنة 2020 ، بعد التدقيق الذي قام به المعهد المغربي للتقييس (IMANOR)، بحفاظ الوكالة للسنة الثالثة على التوالي على الثلاثة شواهد دولية متعلقة بالجودة و السلامة و البيئة (ISO9001 نسخة 2015 و ISO14001 نسخة 2015 و OHSAS18001 نسخة 2007).

و في السياق نفسه قدم السيد الحنفي أبو كير المدير العام للوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء و الكهرباء بوجدة للمجلس عرضا مفصلا حول تطور أهم المؤشرات التقنية و المالية و التجارية للوكالة برسم سنة 2020 و كذا حصيلة الإنجازات المرتقبة لهذه السنة و تقدر هذه الاستثمارات باعتمادات 77,33 مليون درهم في قطاعي الماء و تطهير السائل.

كما أعطى السيد المدير العام شروحات مفصلة حول ميزانيتي الاستثمار و الاستغلال برسم سنة 2021 و أهم المشاريع المدرجة في برنامج التنمية 2025-2021 التي تهدف أساسا إلى مواكبة التنمية الاقتصادية و الاجتماعية و العمرانية التي تعرفها مدينة وجدة و تحسين ظروف عيش السكان و حماية البيئة و تقوية الشبكة الرئيسية للتزود بالماء و شبكة تصريف المياه العادمة و مياه الأمطار و اقتصاد الموارد المائية عبر تحسين مردودية الشبكة و كذا تجويد الخدمات المقدمة للمواطنين، كما ستعرف سنة 2021 انطلاق مجموعة من الاوراش الكبرى في خدمة ساكنة مدينة وجدة. حيث بلغ مجموع الالتزامات التي رصدتها الوكالة برسم سنة 2021 مبلغ 229 مليون درهم (62 مليون درهم تهم قطاع الماء, 70 مليون درهم لقطاع تطهير السائل و 96 مليون درهم في اطار تقديم الوكالة لخدمات صاحب المشروع المنتدب Maître d’ouvrage délégué قصد انجاز مشاريع بنيوية تهم قطاع تطهير السائل للجماعات التي توجد خارج مجال تدخلها) أما بالنسبة للأداءات فيرتقب أن تصل ل 144 مليون درهم (59 مليون درهم تهم قطاع الماء, 48 مليون درهم لقطاع تطهير السائل و 36 مليون درهم في اطار تقديم الوكالة لخدمات صاحب المشروع المنتدب Maître d’ouvrage délégué قصد انجاز مشاريع بنيوية تهم قطاع تطهير السائل للجماعات التي توجد خارج مجال تدخلها).

بعـد دراسة و منــاقشة النقطة الواردة بجدول الأعمــال أعرب أعضــاء المجلس الإداري عن ارتياحهم للتحسن المستمر الذي تعرفه مختلف المؤشرات التقنية و المالية و التجارية و لحجم وجودة الاستثمــارات المنجزة و الأخرى المبرمجة خصوصا جودة تدبير الخدمات المقدمة للمواطنين و الانخراط التام في منظومة الجودة عبر عصرنة و رقمنة الخدمات لتيسير الولوجية للمرفق العمومي.

و في نهاية هذا الاجتماع و بعد المصادقة بالإجماع على ميـزانية الوكـــالة لسنة 2021 و مخطط التنميـة 2025-2021 , هنأ رئيس و أعضاء المجلس الإداري المدير العام و جميع أطر و مستخدمي الوكالة على كفاءتهم و فعاليتهم في تدبير الخدمات المقدمة للمواطنين خصوصا في ظل الظرفية الراهنة و طالبوهم ببذل المزيد من المجهودات لإنجاز الأوراش الكبرى المبرمجة و تحسين الخدمات المقدمة لتكون في مستوى انتظارات و تطلعات المواطن الوجدي. و في ختام هذاالإجتماع رفعت برقية ولاء و إخلاص لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله و أيده بمناسبة انعقاد المجلس الإداري للوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء و الكهرباء بوجدة.