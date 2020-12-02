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شركة العمران جهة الشرق : اعلان بيع عن طريق الشباك المفتوح ـ عملية العرفان ـ الشطر 2 ب ـ فيلات اقتصادية بسلوان

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تعلن شركة العمران جهة الشرق ، انها تضع للبيع عن طريق الشباك المفتوح فيلات اقتصادية بعملية العرفان الشطر 2 ـ ب بسلوان ، بحالتها الراهنة وبأثمنة تحفيزية .
فعلى الأشخاص الراغبين في الاقتاء ، الاتصال بالمستشارين التجاريين للوكالة التجارية العمران الناضور بالعنوان المذكور أسفله ابتداء من صدور هذا الاعلان
شركة العمران جهة الشرق
العنوان : وكالة العمران الناضور ، حي الفتح سلوان فيلا رقم 1 بالقرب من الحي السكني صوناصيد
الهاتف : 05363558557 / الفاكس : 0536358486
شركة العمران جهة الشرق فرع لمجموعة العمران

 
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