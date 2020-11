Sortie médiatique tonitruante de Monsieur Manuel Valls

L’ancien Ministre de l’Intérieur et Premier Ministre français, Monsieur Manuel Valls sait de quoi il parle, lorsque invité à une émission de la chaîne de télévision espagnole « Antenna3 », le 20 novembre 2020, il a clairement qualifié d’irresponsables les positions du parti espagnol « Podemos » sur le dossier du Sahara marocain.

Monsieur Manuel Valls n’y est pas allé de main morte en déclarant que le polisario est impliqué dans le trafic d’armes, d’êtres humains et de drogues, et constitue de ce fait une menace réelle pour la sécurité dans la région du Sahel mais aussi en Europe.

C’est pourquoi, il a averti le Gouvernement espagnol à être responsable et à la hauteur des défis auxquels le pays et l’Europe font face et que le Maroc est un allié important pour l’Europe.

Un allié indispensable dans la lutte contre le terrorisme et le djihadisme qui constitue un grand défi pour l’Europe car le continent Européen regorge de milliers de personnes radicalisées dans nos pays.C’est la raison pour laquelle nous avons besoin de la collaboration des pays africains, et plus particulièrement de celle du Maroc, a martelé Monsieur Manuel Valls.

Par cette sortie, sans aucune complaisance, Monsieur Manuel Valls averti le Gouvernement espagnol qu’il ne faut pas chanter hors scène et vient, par la même occasion, d’écraser la vermine polisarienne en Espagne mais aussi en Europe.

Il est certain que les responsables algériens ne savent plus à quel Saint se vouer pour redorer le blason des polisariens suite à cette déclaration de Manuels Valls et il est acquis que la presse à leur solde va déployer les grands moyens pour porter atteinte à son intégrité morale et politique.

Farid Mnebhi.