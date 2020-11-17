تنسيقية الشتات المغربي من أجل الصحراء المغربية نداء الوطنية و التصدي دفاعا عن وحدتنا الترابية

تعرف قضية و حدتنا الترابية، التي يعتبرها المغرب قضية مقدسة و مصيرية، و التي تحظى بإجماع وطني مطلق، تطورات خطيرة في الآونة الأخيرة جراء الإستفزازات المتوالية التي يقوم بها مرتزقة البوليزاريو في منطقة الكركرات.

وكصوت من أصوات الشتات المغربي و مجتمعه المدني الديمقراطي و الحقوقي، و جزء لا يتجزأ من الإجماع الوطني المتين و راء جلالة الملك، نجدد تشبثنا الراسخ بمقدسات الوطن و ثوابت الأمة و في مقدمتها قضية أقاليمنا الصحراوية، المسترجعة بفضل نضال المغاربة ملكا و حكومة و شعبا، والذي توجته المسيرة الخضراء المظفرة الخالدة و التضحيات الجسام التي ما فتئت تقدمها القوات المسلحة الملكية الباسلة.

و وعيا منا بالمناورات العدوانية التي تستهدف وطننا في استقراره و وحدته الترابية، و المؤامرات التي تحاك ضد مسيرته التنموية و مشوار إصلاحاته السياسية، و استحضارا لما تتطلبه اللحظة و موازين القوى السياسة و العلاقات الدولية بإكراهاتها و تحالفاتها و انطلاقا من إيماننا العميق بأدوار الجالية و واجباتها تجاه الوطن و مؤسساته و ثوابته و مقدساته فإننا نجدد ثقتنا التامة و دعمنا المطلق للقرارات التي اتخذها و سيتخذها جلالة الملك ردا على الاعتداءات المتكررة التي تتعرض لها بلادنا من طرف شرذمة المرتزقة الإنفصاليين. و نحييي تحية إجلال و إكبار أسرة القوات المسلحة الملكية و الدرك الملكي و الأمن الوطني و القوات المساعدة المرابطة بالأقاليم الصحراوية دفاعا عن حوزة الوطن، و نهنأها على عملياتها الأخيرة الناجحة التي قامت بها لتطهير ممر الكركرات.

و لهذه الأسباب جميعها، و من موقعنا كفاعلين جمعويين، متشبعين بقيم الثقافة الديمقراطية وحقوق الإنسان و النضال السياسي الميداني وأعراف الوطنية النبيلة، متواجدين بمختلف بقاع العالم، مستحضرين * قافلة الصحراء * إلى أقاليمنا الجنوبية التي نظمناها تحت الرعاية السامية لجلالة الملك سنة 2005 احتفاء بالذكرى الثلاثين للمسيرة الخضراء المظفرة، نهيب بكافة الفاعلين الجمعويين و نشطاء المجتمع المدني المغربي بالمهجر من مختلف الفئات و الأجيال و الإنتماءات الوقوفَ وقفة رجل واحد و تعبئة كل الوسائل و الإمكانيات للتصدي لأعداء وحدتنا الترابية في كل المحافل الدولية و مواقع التواصل الاجتماعي و في كل الفضاءات العامة لمواجهتهم بما يلزم من حزم إن سولت لهم نفسهم التمادي إلى رموزنا الوطنية و مقرات الديبلوماسية المغربية بالخارج و حمايتها من كل عدوان و عنف مدبر.

و في نفس الوقت نعبر عن بالغ أسفنا و عدم رضانا عن الطريقة البئيسة و الفاشلة التي تنهجها وزارة الشؤون الخارجية و الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج ومجلس الجالية المغربية بالخارج والمجلس الأوروبي للعلماء المغاربة و جل السفارات و القنصليات و التي لم ترقى في يوم من الأيام إلى مستوى العناية السامية التي ما فتئ يوليها جلالة الملك إلى مغاربة الشتات، في تعاملها معهم عندما يتعلق الأمر بقضية و حدتنا الترابية و كل ما يتعلق بالقضايا السياسية التي تهم المغرب بصفة عامة. كما نعيب عليها سياسة المحسوبية و الزبونية و إقصاء كل الأصوات الواعية، وعندما تكتفي بشبه كائنات جمعوية فلكلورية و تنظيم حفلات استقبال و موائد بميزانيات ضخمة دون أثر يذكر أو أدنى تأثير على مواقف المجتمع المدني و الرأي العام الدوليين في مختلف دول العالم من قضية وحدتنا الترابية.

إن الدفاع و التعبئة و راء عاهل البلاد من أجل وحدتنا الترابية لا يتمان بتنظيم الحفلات و الولائم و الزغاريد كما تفعل، بتكرار ممل سنة بعد سنة، الدوائرالحكومية الرسمية و السفارات و القنصليات و التي تستهدف بالأساس تبخيس العمل الجمعوي الجاد و تجويفه و نسف كل المبادرات الرامية إلى التنسيق و توحيد المساعي.

و لكنه يستلزم عملا دؤوبا و متواصلا من أجل توعية و تحسيس كل فئات الشتات المغربي بالتنسيق و تبادل المعلومات و مواجهة الخصوم و استنهاض مغاربة العالم من أجل الانخراط في العمل السياسي النضالي و الفعل الميداني.

و ننتهزهذه المناسبة لإثارة انتباه الرأي العام الوطني و الدولي إلى منطق المكيال بمكيالين، حيث يتم استقبال أعداء و حدتنا الترابية بالترحاب في المحافل الدولية و الأوروبية بينما تتم مقاطعة ومحاصرة النشطاء الكاطالونيين و نظرائهم من مختلف الدول الغربية .

و انطلاقا من حِسِّنا الوطني المشترك و الإجماع المقدَّس حول صحرائنا المغربية نوجه نداء وطنيا إلى كل المنتخبين من أصل مغربي بمختلف دول إقامتنا لتعبئة جميع إمكاناتهم و علاقاتهم من أجل خدمة القضية الوطنية و حشد الدعم لها.

بروكسل، 15 نونبر2020.

coord.sahara.20@gmail.com

عبد العزيز سارت ، بروكسل

هند فاضيلي، بروكسل

محمد مريزيقى، باريس

البشير حيمري، كوبنهاغن

جدير بنعلال، بروكسل

محمد زنون، بروكسل

محمد العلاف، بروكسل

عزالدين ليزاني، بروكسل

نجوى بنموسى، أمستردام

مصطفى مجاطي، أمستردام

حسن العتيق، أمستردام

محمد ماحو، بروكسل

إدريس أوعمو، بروكسل

محمد القروطي، بروكسل

عائشة باشا، أنتويربن

محمد الراشدي، باريس

وئام البوطاهري، بروكسل

محمد الحموشي، بروكسل

مصطفى الوافدي، بروكسل

صلاح الدين بنصغير، أنقرا – تركيا

فاطمة الزهراء الخطاط، مونتريال

ليلى فرغاس، بروكسل

محمد الرحيب، نيويورك