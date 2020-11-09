خبر سار : الإعلان عن التوصل إلى لقاح فعال بنسبة 90% ضد كورونا

عبدالقادر كتــرة

أعلنت شركتا « بفايزر » (الولايات المتحدة) و »بيونتيك » (ألمانيا) أن اللقاح ضد كوفيد-19 الذي تعملان على تطويره « فعّال بنسبة 90% »، بعد التحليل الأولي لنتائج المرحلة الثالثة من التجارب السريرية، وهي الأخيرة قبل تقديم طلب ترخيصه.

وقالت الشركتان في بيان مشترك إنه جرى قياس « هذه الفعالية للقاح » عبر المقارنة بين عدد المشاركين الذين أصيبوا بفيروس كورونا المستجدّ في المجموعة التي تلقت اللقاح وعدد المصابين في مجموعة أخرى تلقت لقاحاً وهمياً، « بعد سبعة أيام من تلقي الجرعة الثانية » و28 يوماً من تلقي الجرعة الأولى(أ.ف.ب).

وقالت الشركتان في بيان مشترك إنه جرى قياس « هذه الفعالية للقاح » عبر المقارنة بين عدد المشاركين وتوقعات الشركتان أنهما ستصنّعان ما يصل الى 50 مليون جرعة من اللقاح في العالم في العام 2020 وحتى 1,3 مليار جرعة عام 2021.

وصرّح رئيس ومدير عام شركة « فايزر » « ألبير بورلا » في بيان أن « بعد أكثر من ثمانية أشهر على بدء (تفشي) أسوأ وباء منذ أكثر من قرن، نعتقد أن هذه المرحلة تمثل خطوة مهمة إلى الأمام بالنسبة للعالم في معركتنا ضد كوفيد-19 ».

وأشاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الإثنين بـ »نبأ سار » بشأن إثبات فعالية لقاح طورته شركتا فايزر الأميركية وبيونتيك الألمانية بنسبة 90% في الوقاية من عدوى كوفيد-19.

وكتب ترامب على تويتر بعد دقائق من إعلان الشركتين عن الأمر، « البورصة تسجل ارتفاعا كبيرا ، لقاح، في الطريق قريبا، فعال بنسبة 90% حسب تقارير. نبأ سار! »، وذلك بعد أيام من خسارته الانتخابات الرئاسية أمام المرشح الديموقراطي جو بايدن.

وأرجع محللون هزيمة الرئيس الجمهوري جزئيا إلى تعامل إدارته مع أزمة فيروس كورونا المستجد ، خصوصا مع انتشار الوباء في كافة أنحاء الولايات المتحدة في الآونة الأخيرة.

وقفزت البورصات الأوروبية فور الإعلان عن احتمال التوصل إلى لقاح فعّال ضد كوفيد-19، حيث سجّلت الأسواق ارتفاعاً كبيراً بنسبة تفوق 5% في باريس وفرانكفورت وميلانو وبنسبة 3,29% في لندن.

وزادت الأسهم الأوروبية اليوم الإثنين خلال التعاملات الصباحية، إذ عزز فوز الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية الأمريكية الآمال في علاقات تجارية أفضل بين واشنطن وأوروبا وزاد سهم شركة إنفنيون لإنتاج الرقائق بفضل توقعات بإيرادات قوية.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 1.3 بالمئة بحلول الساعة 0805 بتوقيت جرينتش وصعد المؤشر داكس الألماني الذي يعتمد على التجارة 1.6 بالمئة إذ أظهرت بيانات أن صادرات أكبر اقتصاد أوروبي ارتفعت أكثر من المتوقع في سبتمبر أيلول.

وفي دول كثيرة في أنحاء العالم، تسجل أعداد إصابات قياسية بفيروس كورونا المستجد ، وتكتظ وحدات العناية المركزة في المستشفيات ولا يكف عدد الوفيات عن الارتفاع

وأظهرت أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء العالمي ارتفاع عدد الإصابات إلى 50 مليون و738 ألف و93 إصابة، الإثنين.

فيما ارتفع عدد الوفيات إلى مليون و262 ألف و132 حالة وفاة، وبلغ عدد حالات الشفاء 35 مليون و795 ألف و461 حالة، وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر/كانون الأول 2019.

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