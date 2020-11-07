مصحة خاصة بمدينة وجدة على صفيح ساخن

منصوري محمد

تعرف احدى المصحات بمدينة وجدة صراعا بين بعض الشركاء والمساهمين والمؤسسين ، الصراع الذي عرف عدة محطات ، بين مد وجزر ، حيث وصلت تقاريره الى مكاتب الوزارة الوصية ، تقارير تتحدث عن العديد من الخروقات بما في ذلك خروقات تقنية ، وقانونية ، ووو…الصراع بين الأطباء الشركاء وهو الصراع الذي تطور اخيرا ليصل الى ردهات المحاكم حيث تقدم احد الشركاء بشكاية مستعجلة للقضاء ، والى مختلف السلطات ، قصد منع انعقاد الجمع العام الذي دعى اليه مدير المصحة للشركاء والمساهمين والمؤسسين ، والذي تعتبره الشكايات الموجهة للسلطات بانه جمعا غير قانوني من جهة ومن جهة اخرى ان الظروف الصحية التي تمر منها المدينة في ظل جائحة كورونا ، وانتشار الوباء بشكل كبير ، وحيث ان بلاغ الولاية بخصوص الاجراءات الاحترازية لانتشار الوباء لا يسمح لاي اجتماع يفوق عشرة اشخاص ، كلها ظروف لا تسمح اطلاقا باي جمع عام من هذا المستوى وبهذا الشكل الا بعد مرور الجائحة وتوفر الظروف الصحية والقانونية لانعقاده ، لا سيما ان جدول اعمال هذا الجمع العام يتضمن تعديل القانون الاساسي والقانون الداخلي …وكلاهما يتضمن عشرات الفصول والبنود والمواد ، فهل يعقل ان تكون ساعة واحدة او ساعتين كافيتين لمناقشة كل التعديلات التي تتطلب ساعات وساعات من المناقشة وهو ما يستحيل في ظل خطورة الجائحة ـ كوفيد 19 ـ ـ حسب الجهة المشتكية ـ ….

الأيام القليلة القادمة ستعرف تطورات مثيرة بخصوص هذا الصراع ، اذا لم تتدخل الجهات المسؤولة لتقريب وجهات النظر وطي صفحة الخلاف الذي قد يؤدي الى ما لا تحمد عقباه بهذه المصحة اذا تشبث كل طرف بموقفه