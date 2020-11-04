ما لم يحدث في اية مدينة في المغرب حدث بمدينة وجدة : المصابون بفيروس كورونا المستجد ـ كوفيد 19 ـ بمدينة وجدة يتظاهرون امام مستشفى الفارابي يطالبون بالدواء

تظاهر بمدينة وجدة وأمام مستشفى الفارابي العشرات من المرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد ـ كوفيد 19 ـ مطلبهم الوحيد هو توفير الدواء ….

واذا كان هذا لم يحدث في اية مدينة من مدن المغرب ، ولا في اية مدينة من مدن العالم ، فان تظاهر مرضى كوفيد 19 بهذا الشكل رافعين هذا المطلب يعتبر سابقة خطيرة يجب على الجهات العليا ان تفتح بصددها تحقيقا …ان ما حدث اليوم بمدينة وجدة يؤكد ما ظلت تحذر منه الجريدة الالكترونية « وجدة سيتي » منذ ما يزيد عن شهر في العديد من المقالات ، وهي المقالات التي اغضبت المندوب الجهوي للصحة بوجدة ، والذي قام بمنع تزويد جريدتنا بالحصيلة اليومية للمصابين بالفيروس ، كما منع عنا مختلف البلاغات التي تقوم المندوبية الجهوية باصدارها



واننا اذ نحيي جنود الخفاء من اطباء وممرضين وكل الطواقم التي تقف في الخندق الأمامي لمواجهة الفيروس الخطير سواء بمستشفى الفارابي او بالمركز الاستشفائي الجامعي بكل الوسائل ، وبنكران الذات ، والتضحية …فاننا نعتبر ان تراخي السلطات بشكل غير مفهوم في التعامل بصرامة لتطبيق القوانين ضد كل مواطن لا يلتزم بشروط السلامة والوقاية يعتبر اهم العوامل التي ساهمت في انتشار الفيروس بهذه الخطورة سواء بمدينة وجدة او بالجهة الشرقية ككل

ومن هذا المنبر فاننا نهيب بكل المواطنين ان يكونوا في مستوى الوعي والنضج ، وان يلتزموا بكل شروط الوقاية والسلامة ، سواء بوضع الكمامات ، او بالتباعد ، والتعقيم والنظافة ….وبدون ذلك فان المدينة ستكون امام كارثة صحية من الخطورة بمكان ….وان الحجر الصحي الكامل سيكون هو الحل الأمثل لايقاف زحف كورونا