المغرب ـ كوفيد19 ـ تسجيل رقم قياسي في اعداد المصابين 4495 إصابة جديدة و 2808 حالات شفاء و 74 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية

الثلاثاء 03 نونبر، 2020

(كوفيد-19) .. 4495 إصابة جديدة و 2808 حالات شفاء خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، يوم الثلاثاء، عن تسجيل 4495 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و2808 حالات شفاء، و 74 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19)، أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 229 ألفا و565 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 189 ألف و 909 حالة بنسبة تعاف تبلغ 82,7 في المائة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 3900 حالة، لتستقر نسبة الفتك عند 1,7 بالمائة.

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر جهات المملكة، بين كل من جهة الدار البيضاء-سطات ( 2109 حالات)، والشرق (663)، والرباط-سلا-القنيطرة ( 658)، وطنجة-تطوان-الحسيمة ( 269)، وبني ملال-خنيفرة (167 )،وسوس-ماسة ( 161)، ومراكش-آسفي (157).

كما تم تسجيل 69 حالة إصابة بجهة فاس-مكناس، و69 حالة بجهة العيون-الساقية الحمراء، و67 حالة بجهة درعة-تافيلالت، و58 حالة بجهة كلميم-واد نون، و48 حالة بجهة الداخلة وادي الذهب.

وبخصوص حالات الوفاة، أشارت نشرة الوزارة إلى أنه تم تسجيل 22 حالة بجهة الدار البيضاء-سطات،و6 حالات بجهة الشرق، و8 حالات بجهة الرباط-سلا-القنيطرة، و10 حالات بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، و6 حالات بجهة بني ملال-اخنيفرة، و4 حالات بجهة سوس-ماسة، و8 حالات بجهة مراكش-آسفي، و5 حالات بجهة فاس-مكناس، و3 حالات بجهة العيون-الساقية الحمراء، وحالتان بجهة درعة-تافيلالت.

وبحسب النشرة، فقد أصبح معدل الإصابة التراكمي بالمغرب يناهز 632,2 إصابة لكل مائة ألف نسمة، بمؤشر إصابة يبلغ 12,4 لكل مائة ألف نسمة خلال الـ24 ساعة المنصرمة، مع استثناء 16 ألفا و376 حالة من كونها مصابة بالمرض، ليرتفع إجمالي الحالات المستبعدة إلى 3 ملايين و158 ألف و977، فيما يبلغ مجموع الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليا 35 ألف و756 حالة.

وبلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة الموجودة حاليا بأقسام الإنعاش والعناية المركزة، المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، 214 حالة، ليصل العدد الإجمالي لهذه الحالات إلى 869 حالة، 70 منها تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي.

أما معدل ملء أسرة الإنعاش الخاصة ب »كوفيد-19″ فقد بلغ 37.7 في المائة.

(ومع 03/11/2020)