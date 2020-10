Corona aggrave le marasme économique à oujda , le wali s’endort toujours

Il serait injuste de mettre toute l’agonie que vit la ville d’Oujda, chef lieu de la région de l’oriental sur le dos de Mr Mouad El Jamai, wali de la région de l’orientale et gouverneur de la préfecture de Oujda Angad .

Toute fois , tout le monde sait que la première autorité de Oujda est totalement absente sur tous les plans . son absence est lourdement pressentie à un moment ou cette ville millénaire enregistre un déficit socio-économique de plus en plus croissant malgré les grands projets structurants dont elle a bénéficié grâce à la déclinaisons des stratégies nationales : plan azur , plan vert , plan rawaj , plan émergence sous les hautes orientations de Sa Majesté le roi Mohammed VI qui entoure la région de l’oriental et sa capitale Oujda d’une infinie sollicitude depuis son intronisation .

Pire encore ! Cet ancien directeur de centre régional d’investissement n’a entrepris aucune action pour fédérer toutes les synergies locales pour valoriser les atouts, les atours et les potentialités en vue d’intéresser les investisseurs nationaux et étrangers. On assiste même à un vaste mouvement de désinvestissement.

Le bouquet ! Au moment ou toutes les autorités marocaines se sont mobilisées sous les hautes instructions du souverain pour contenir la pandémie et éradiquer l’épidémie du covid 19 , ce wali , un grand walou qui n’excelle que par son absence n’a même pas collaboré à la mise à exécution des mesures à entreprendre dans la ville d’Oujda pour surmonter les incidences sanitaires, sociales et économiques à Oujda . pourtant cette ville n’est pas à comparer à d’autres villes à forte densité et développées économiquement comme Casablanca, Tanger , Marrakech , Rabat ……

Quand ce grand walou se réveillera de son hibernation pour assumer ses responsabilités et accomplir sa fonction de première autorité à un moment ou le Royaume du Maroc s’apprête à des échéances électorales qui nécessitent une réconciliation entre urnes et électorat .

Réveillez- vous Mr le wali !

source: bladionline.com