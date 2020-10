LA CAPITALE DE L’ORIENTAL OUJDA ABRITE LA CEREMONIE DE LANCEMENT DU PROJET : « DÉPLOIEMENT DES POLITIQUES MIGRATOIRES AU NIVEAU RÉGIONAL : DEPOMI »

Mohammed Drihem

Vendredi 23 octobre dernier ; la Ministre déléguée auprès du Ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, chargée des Marocains résidant à l’étranger Mme Nezha EL OUAFI,, a présidé la cérémonie de lancement du projet « Dépoilement des politiques migratoires au niveau régional : DEPOMI ».

Cette cérémonie organisée au siège de la Wilaya de l’Oriental à Oujda, a connu la participation du Wali de la Région de l’Oriental et Gouverneur de la Préfecture d’Oujda-Angad, du Président du Conseil Régional de l’Oriental, S.E l’Ambassadeur de la Belgique au Maroc et le Chef de la Section Gouvernance de la Délégation de l’Union Européenne au Maroc.

Selon la Ministre déléguée chargée des Marocains résidant à l’étranger ; ce projet, financé par l’Union européenne via le Fonds Fiduciaire d’Urgence (FFU), va permettre à ce Ministère Délégué d’intégrer d’une manière progressive et coordonnée la dimension de la migration et le développement dans les politiques et stratégies publiques aux niveaux national et régional.



Ce projet avait-elle ajouté ; vise à mettre en place une feuille de route concernant la sensibilisation des compétences et l’encouragement des entrepreneurs marocains résident à l’étranger ainsi que la mise en application régionale de la dimension relative à l’immigration et la mise en place d’un outil de concertation et de coordination entre les différents établissements concernés dans le cadre d’une complémentarité régionale et locale.

Pour Nezha El Ouafi ; la mise en application de ce projet se fera dans le cadre d’un partenariat entre le ministère délégué chargé des Marocains résidant à l’étranger, l’agence de développement Belge et les conseils régionaux respectifs de l’oriental, Beni Mellal-Khenifra et Souss Massa

A noter au passage que pour ce département ministériel ; le processus de régionalisation avancée est une opportunité pour mettre les régions au cœur de la mise en œuvre de la Stratégie Nationale au profit des Marocains Résidant à l’Etranger (SNMRE) et la Stratégie Nationale d’Immigration et d’Asile (SNIA), dans les régions concernées par le projet à savoir l’Oriental, Béni Mellal-Khénifra et Souss-Massa, qui présentent des réalités migratoires différentes et où les acteurs locaux sont les mieux placés pour analyser et gérer la dynamique migratoire spécifique propre à leur territoire afin d’en faire un levier efficace pour le développement économique et social.

La mise en œuvre du projet est confiée à Enabel-Agence belge de développement en coordination avec tous les acteurs concernés et le budget alloué à ce projet est de huit millions d’euros.

A terme, le projet DEPOMI prévoit d’atteindre les résultats relatifs au renforcement des compétences des acteurs partenaires et de la gouvernance pour l’accompagnement de la migration. Une feuille de route ayant trait à la mobilisation des compétences et la promotion de l’entreprenariat des Marocains résidant à l’étranger au niveau territorial, ainsi que la déclinaison régionale de la politique migratoire sera élaborée par région pour instaurer un mécanisme de concertation et de coordination des acteurs qui s’appuie sur l’intégration régionale et locale.



Par ailleurs ajoute-t-on, le projet prévoit également le renforcement du partenariat avec les organisations de la société civile pour l’atteinte de résultats escomptés ainsi que le développement de la recherche scientifique grâce à une collaboration entre les universités marocaines et européennes. L’objectif de cette dernière est de créer de la connaissance, d’approfondir la recherche dans certains domaines y afférents, et de mettre à la disposition de ces régions, toutes les informations et données nécessaires pour mieux intégrer la migration et le développement d’une manière efficace dans les différents projets et initiatives ayant trait au développement local.