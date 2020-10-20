في ظل غياب اي توضيح من الأكاديمية : رؤساء المؤسسات التعليمية بوجدة يتساءلون ؟

قدوري الحسين

اتصل بالجريدة الالكترونية ـ وجدة سيتي ـ العديد من رؤساء المؤسسات التربوية والتعليمية بوجدة ، يتساءلون فيها عن وضع المؤسسات التعليمية امام بلاغ ولاية الجهة الشرقية عمالة وجدة انكاد المتعلق بتشديد الاحترازات الوقائية جراء الأرتفاع المطرد اليومي للمصابين بفيروس كورونا المستجد ـ كوفيد 19 ـ حيث لم يتوصل رؤساء المؤسسات التعليمية لحد الآن باي توضيح من أكاديمية الجهة الشرقية ولا من المديرية الاقليمية للتربية والتعليم لوجدة انكاد ، وهل بلاغ الولاية يهم ايضا المؤسسات العليمية بخصوص الفقرة التي تمنع اي تجمع يفوق 10 افراد والذي جاء فيه » منع التجمعات الأكثر من 10 اشخاص بما فيها التجمعات العائلية من اعراس وجنائز ومآتم » ، في الوقت الذي تضم الفصول الدراسية 20 تلميذا في فضاء ضيق ….؟ هذا من جهة ، ومن جهة اخرى هل المؤسسات التعليمية معنية هي ايضا بما جاء في بلاغ الولاية في الفقرة التالية : » حث جميع المؤسسات على اعتماد العمل عن بعد كل ما كان ذلك ممكنا » ؟

اما الاشكال الثالث المتعلق دائما بالمؤسسات التعليمية بوجدة ، وهو مرتبط بما ورد في بلاغ الولاية و المتعلق باعتماد الرخص الاستثنائية للتنقل من والى تراب عمالة وجدة انكاد ويهم الأمر العديد من طلبة اقسام تحضير شهادة التقني العالي الذين يتابعون دراستهم بكل من ثانويتي المهدي بنبركة ، والمغرب العربي ، ونحن على ابواب العطلة ، فكيف يمكن لهؤلاء الطلبة السفر الى عائلاتهم …اي كيف يمكنهم الحصول على تراخيص الخروج من مدينة وجدة ؟

وللاجابة عن كل هذه الاستفسارات حاولنا الاتصال بالسيد مدير الأكاديمية الا ان هاتفه ظل يرن بدوي اي جواب …مع كامل الأسف ….لتبقى كل هذه التساؤلات معلقة ….ولترك باب الاجتهاد مفتوحا امام رؤساء المؤسسات التعليمية في ظل غياب اية معلومة ….