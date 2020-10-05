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بلاغ صحفي

مجلس جهة الشرق يعلن خلق صندوق لدعم ممتهنات التهريب المعيشي ويصادق على مشروع ميزانية 2021

عقد مجلس جهة الشرق، اليوم الاثنين 5 أكتوبر الجاري، أشغال الدورة العادية لمجلس الجهة، التي ترأسها السيد عبد النبي بعوي رئيس مجلس الجهة بحضور كل من السيد معاذ الجامعي، والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة –أنجاد، والسيدات والسادة نواب الرئيس وأعضاء مجلس جهة الشرق، والسادة رؤساء المصالح اللاممركزة.

وقال السيد عبد النبي بعوي، رئيس مجلس جهة الشرق، إن هذه الدورة تروم التأكيد على مواصلة اعتماد النهج التشاركي في إعداد البرامج وتنفيذ المشاريع، التي من شأنها تحقيق التنمية المستدامة، والنهوض بجهة الشرق.

ونوه السيد رئيس مجلس جهة الشرق، بالتنسيق الفعال والمجهودات الدءوبة لمختلف الشركاء، من سلطات ولائية في شخص السيد والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة أنكاد، ومن خلاله كافة رؤساء المصالح الجهوية اللاممركزة، في حين أشاد بالانخراط الدائم للسيدات والسادة أعضاء مجلس الجهة، سواء على صعيد المكتب أو الفرق واللجان، مثمنا جهود الجميع ومساهمتهم في إبراز مقومات الحكامة الترابية.

وأضاف السيد عبد النبي بعوي قائلا: »نغتنم أشغال هذه الدورة العادية لمجلس جهة الشرق، لنستحضر بكل التزام التوجيهات الملكية السامية التي نستنير بحكمتها في بناء البرامج والمشاريع التنموية ».

وتابع السيد رئيس مجلس جهة الشرق، « نثمن ونسترشد دوما بعمق دلالات الخطب والرسائل المولوية التي ترسم لمكونات الأمة المغربية مسارات التقدم والنماء، وتضع بفعالية ونجاعة المعالم الكبرى للتنمية المستدامة، التي تثمن دور الرأسمال البشري وتحث على استثمار كل الطاقات والمؤهلات قصد تحقيق الإقلاع التنموي ».

وعرفت الدورة العادية لشهر أكتوبر، المصادقة بالإجماع على جميع النقط المدرجة في جدول الأعمال، والتي خصصت للدراسة والمصادقة على مشاريع اتفاقيات تروم إنجاز عدد من المشاريع الاقتصادية والاجتماعية، ومشروع دفتر التحملات الخاص بدعم المقاولات الصغرى والمقاول الذاتي في إطار برنامج “انطلاقة”، بالإضافة إلى مشروع مذكرة تفاهم إطار من أجل مواكبة النسيج المقاولاتي ودعم الاستثمار بجهة الشرق.

هذا، فضلا عن المصادقة على مشاريع اتفاقيات شراكة لإحداث وحدات لصناعة منتوجات من الخشب، ووحدة متخصصة في نجارة الألومنيوم ووحدة لتغليف الخضر والفواكه ووحدة لتصنيع مواد النظافة.

وانكب السادة أعضاء مجلس جهة الشرق، خلال الدورة، على دراسة مشاريع اتفاقيات شراكة تتعلق بإعداد دراسة تصميم التنقل الحضري على مستوى الناظور الكبير، وإحداث صندوق لدعم النساء في وضعية صعبة، وإجراء تدريبات لفائدة التلاميذ الحاصلين على شهادة البكالوريا برسم السنة الدراسية 2019-2020، ووضع المنصة التجارية “الكربوز” رهن إشارة المستفيدين في إطار برنامج الأنشطة المدرة للدخل.

وكما تدارسوا، مشاريع تعديل اتفاقيات شراكة تهم، بناء المراكز الاستشفائية الإقليمية الجديدة بإقليمي بركان وتاوريرت، وكذا المصادقة على مشروع اتفاقية شراكة يهم التعاون اللامركزي، ومشروع ميزانية مجلس جهة الشرق برسم السنة المالية 2021 .