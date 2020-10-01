الدكتور ياسين زغلول رئيس جامعة محمد ألأول بوجدة يتفقد مختلف مراكز الامتحانات باقاليم الجهة

قام السيد ياسين زغلول رئيس جامعة محمد الأول بوجدة رفقة عامل اقليم تاوريرت بزيارة تفقدية لمركز الامتحان بتاوريرت للوقوف عن كثب على مجريات أطوار امتحانات الدورة الربيعية العادية بالنسبة لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية وهي امتحانات تشمل حوالي 21 الف طالب ، على مستوى جهة الشرق ..

.وبهذه المناسبة تقدم السيد ياسين زغلول بالشكر لعامل اقليم تاوريرت على الدعم اللوجيستيكي الذي وفره لهذه الامتحانات على مستوى اقليم تاوريرت ، والعيون ، …وكذا تقدم بالشكر الى كل الأطر بجامعة محمد الأول ،و الطلبة الممتحنون على انضباطهم والتزامهم بكل التدابير الوقائية وفق البروتوكول الصحي للوقاية من كوفيد

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…كما تقدم السيد رئيس الجامعة بالشكر الى كل الشركاء : الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين ، والمركز الجهوي للتكوين المهني ، والهلال الأحمر المغربي ،

وقال السيد رئيس الجامعة انه لم يكن من السهل خوض هذه التجربة المتمثلة في اجراء الامتحانات ولأول مرة ـ عن بعد ـ وخارج اسوار الجامعة وبعدة اقاليم ومدن بالجهة الشرقية نظرا للظروف الاستثنائية التي يعرفها المغرب والمتمثلة في جائحة كورونا ، لكن الحمد لله ـ يقول السيد ياسين زغلول ـ ان كل الاختبارات مرت في اجواء من الانضباط ، والتعاون المشترك ، سواء من جانب الأطر التربوية او السلطات المحلية والشركاء وخصوصا الطلبة

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