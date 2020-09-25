(كوفيد-19).. المغرب كورونا ـ كوفيد 19 ـ : 2423 إصابة جديدة و1746 حالة شفاء و 42 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية

الجمعة 25 سبتمبر، 2020

(كوفيد-19).. 2423 إصابة جديدة و1746 حالة شفاء خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، يوم الجمعة، عن تسجيل 2423 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و1746حالة شفاء، و42 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة المنصرمة.

وأوضحت وزارة الصحة، في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لكوفيد-19، أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 112 ألف و522 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 91 ألف و932 حالة، بمعدل تعاف يناهز 81,7 في المائة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 1998 حالة، ليستقر معدل الفتك في 1,8 بالمائة.

وتتوزع الحالات المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر جهات المملكة، بين كل من جهات الدار البيضاء-سطات (1096)، والرباط-سلا- القنيطرة (324)، ومراكش-آسفي (237)،ودرعة-تافيلالت (171)، وسوس-ماسة (129)، وجهة الشرق (119).

كما تم تسجيل 112 حالة بجهة بني ملال خنيفرة، و(93) بجهة مكناس-فاس، و(88) بطنجة-تطوان-الحسيمة، و(21) بجهة كلميم-واد نون، و(19) بجهة الداخلة وادي الذهب، و(14) بجهة العيون-الساقية الحمراء.

أما توزيع حالات الوفيات، فيظهر، حسب نشرة الوزارة، تسجيل 11 حالة وفاة بجهة الدار البيضاء-سطات، و3 بجهة الرباط سلا القنيطرة، و5 بكل من جهات مراكش آسفي ودرعة تافيلالت وطنجة تطوان الحسيمة، و3 بجهتي سوس ماسة وبني ملال-خنيفرة وفاس-مكناس، و4 حالات وفاة بجهة الشرق.

وأصبح معدل الإصابة التراكمي بالمغرب يناهز 310 إصابة لكل 100 ألف نسمة، ومؤشر الاصابة 6,7 لكل 100 ألف نسمة خلال الـ24 ساعة المنصرمة، مع استثناء 21 ألف و577 حالة من كونها مصابة بالمرض، ليرتفع إجمالي الحالات المستبعدة إلى مليونين و392 ألف و629 حالة.

ويبلغ مجموع احالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليا 18 ألفا و592 حالة، أي بمعدل 51,2 حالة لكل 100 ألف نسمة.

ويصل مجموع الحالات الخطيرة أو الحرجة الموجودة حاليا بأقسام الإنعاش والعناية المركزة، إلى 368 حالة، 42 منها تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي.

(ومع 25/09/2020)

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