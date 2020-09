Jeudi 24 Septembre 2020

Travaux du Conseil de gouvernement du 24 septembre 2020

Vaccin anti-Covid19: Des conventions signées avec deux laboratoires

Les conventions signées entre le Maroc et deux laboratoires permettront de bénéficier de la vaccination contre la Covid-19 dès la fin des essais cliniques, a affirmé, jeudi, le Chef du gouvernement, Saad Dine El Otmani.

S’exprimant à l’ouverture du Conseil de gouvernement, M. El Otmani a rappelé qu’il y a une forte concurrence internationale pour trouver un vaccin efficace, soulignant que le Royaume, sous la conduite éclairée de SM le Roi Mohammed VI, a aussitôt signé des conventions avec deux laboratoire chinois et britanno-suédois pour que les Marocains puissent bénéficier de la vaccination dès la fin des essais cliniques, a indiqué le ministre l’Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, porte-parole du gouvernement, Saaid Amzazi, dans un communiqué lu lors d’un point de presse à l’issue du conseil.

Il a par ailleurs fait observer que le monde entier vit sous l’effet de la pandémie de la Covid-19, notant qu’un certain nombre de pays connaissent une hausse soutenue du nombre des contaminations, des cas critiques et des décès.

M. Amzazi présente un exposé sur la rentrée scolaire et l’avancement du chantier de mise en œuvre de la loi-cadre 51-17

Le ministre de l’Éducation nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Porte-parole du gouvernement, Said Amzazi, a présenté jeudi devant le Conseil de gouvernement un exposé sur le déroulement de la rentrée scolaire 2020-2021 et l’avancement du chantier de mise en œuvre des dispositions de la loi-cadre 51-17 relative au système d’éducation, de formation et de recherche scientifique, dans le contexte de l’état d’urgence sanitaire.

Au début de son exposé, le ministre a souligné que la rentrée scolaire intervient dans un contexte particulier, marqué par une situation épidémiologique inquiétante et instable, ajoutant que malgré la situation sanitaire, son ministère poursuit la mise en œuvre de son programme d’action présenté devant SM le Roi, que Dieu L’assiste, des dispositions de la loi-cadre 51-17 relative au système d’éducation, de formation et de recherche scientifique, et du programme gouvernemental.

Le ministère, a-t-il indiqué, a œuvré pour garantir le droit constitutionnel et fondamental à l’École en relevant le défi de la rentrée scolaire le 7 septembre et en organisant courant septembre et le mois prochain les examens reportés lors de l’année scolaire 2020-2019 dans des conditions sûres tout en poursuivant les efforts entamés l’année précédente pour l’adoption du concept de l’enseignement à distance, à la lumière de la persistance de la pandémie du coronavirus et ses conséquences désastreuses qui peuvent affecter les résultats scolaires des élèves.

Le responsable a précisé que le nombre total des élèves a atteint 8.704.409, dont 776.409 nouveaux inscrits dans la première année du primaire, précisant qu’avec la mise en œuvre du Programme national de généralisation et de développement de l’enseignement préscolaire, le nombre d’enfants inscrits en préscolaire a augmenté cette année pour atteindre plus de 910.000 enfants, avec environ 140.000 nouvelles inscriptions attendues.

Le ministère a mis en place 179 nouveaux établissements scolaires, dont des écoles communautaires et des internats pour accueillir les élèves en mobilisant quelque 310.183 enseignants et administrateurs, dont 15.000 nouveaux enseignants lauréats des académies régionales d’éducation et de formation, a-t-il assuré.

Afin de mettre en oeuvre les décisions prises par le gouvernement concernant le strict respect des mesures préventives instaurées face à l’épidémie de Covid-19 dans certaines préfectures, régions et quartiers, le concept d’enseignement à distance a été adopté au niveau de 2.265 établissements scolaires qui comprennent plus de 972.000 élèves.

En outre, 118 établissements accueillant environ 61.000 élèves ont été fermés, en raison de la découverte de cas positifs. Ces cas concernent 413 élèves, 807 enseignants, 129 cadres administratifs et 79 fonctionnaires.

Selon le ministre, le processus de suivi de la rentrée scolaire, mené par 816 comités régionaux, a permis de visiter 4.821 établissements scolaires publics et privés.

Au niveau de la formation professionnelle, on recense pas moins de 282.730 nouveaux stagiaires, a-t-il indiqué, notant que le ministère a mis en place 17 nouveaux centres et 8 internats pour accueillir les nouveaux inscrits.

Quant à l’enseignement supérieur, le nombre total d’étudiants atteindra 1.790.329, dont 296.000 nouveaux étudiants. Deux établissements universitaires et 3 quartiers universitaires seront également ouverts.

Par ailleurs, le ministre a passé en revue l’état d’avancement du chantier de mise en oeuvre des dispositions de la loi-cadre 51-17 relative au système d’éducation, de formation et de recherche scientifique à partir du processus d’application des dispositions définissant les projets stratégiques qui comprennent 18 projets répartis sur 3 volets.

En ce qui concerne le plan législatif et organisationnel, le ministre a mentionné qu’il comprend 81 textes législatifs et organisationnels, dont 21 projets programmés au cours de l’année 2020.

Le Conseil de gouvernement adopte un projet de loi relative au code du commerce

Le Conseil de gouvernement, réuni jeudi sous la présidence du chef du gouvernement, M. Saad Dine Al Otmani, a approuvé le projet de loi n° 39.20 portant modification de l’article 314 de la loi n° 15.95 relative au code du commerce, après avoir pris en compte les observations et propositions soulevées à son sujet et étudié la possibilité de les présenter sous forme de décret.

Présenté par le ministre de l’Industrie, du Commerce, de l’Économie verte et numérique, ce projet de loi a été élaboré suite à l’augmentation continue des incidents de paiement depuis le début de la pandémie de coronavirus dans le pays, a indiqué le ministre de l’Éducation nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, porte-parole du gouvernement, M. Said Amzazi, dans un communiqué lu lors d’un point de presse à l’issue de ce Conseil.

Pour faire face à cette situation qui pourrait s’aggraver davantage à l’avenir et ainsi menacer la crédibilité du chèque comme moyen de paiement dans les transactions commerciales et compte tenu des prix exorbitants appliqués afin de régler ces incidents de paiement, il est devenu nécessaire de trouver une solution structurelle à ce problème, en modifiant les dispositions de l’article 314 du code du commerce, a-t-il expliqué.

Le Conseil de gouvernement approuve un projet de décret-loi portant réorganisation du pôle financier de Casablanca

Le Conseil de gouvernement, réuni jeudi sous la présidence du chef du gouvernement, Saad Dine El Otmani, a approuvé le projet de décret-loi n° 2.20.665 relatif à la réorganisation du pôle financier de Casablanca « Casablanca Finance city ».

Présenté par le ministre de l’Économie, des Finances et de la Réforme de l’Administration, ce projet de décret-loi a été élaboré conformément à la volonté du Royaume du Maroc de faire de la ville de Casablanca un pôle financier aux niveaux régional et international, conforme aux standards internationaux, a souligné le ministre de l’Éducation nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, porte-parole du gouvernement, M. Said Amzazi, dans un communiqué lu lors d’un point de presse tenu à l’issue de ce Conseil.

Le ministre a ajouté que le projet de ce décret-loi vise à renforcer la transparence et la nature des activités exercées au sein de Casablanca Finance City et à améliorer l’attractivité de ce pôle, notamment pour les entreprises éligibles à l’obtention du statut du pôle financier de Casablanca.

Le Conseil de gouvernement adopte un projet de décret relatif à l’Agence marocaine pour l’efficacité énergétique

Le Conseil de gouvernement, réuni jeudi à Rabat sous la présidence du Chef du gouvernement, Saad Dine El Otmani, a adopté le projet de décret n° 2.20.393 modifiant le décret n° 2.10.320 portant application de la Loi n° 16.09 relative à l’Agence marocaine pour l’efficacité énergétique (AMEE).

L’un des principaux axes de ce projet de décret, présenté par le ministre de l’Industrie, du commerce et de l’économie verte et numérique, consiste à placer l’AMEE sous la tutelle du ministre chargé de l’Économie verte, a indiqué le ministre de l’Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, porte-parole du gouvernement, Saaid Amzazi, dans un communiqué lu lors d’un point de presse, tenu à l’issue du Conseil de gouvernement.

Le projet de décret vise également à déterminer la composition du conseil d’administration de l’AMEE sous la présidence du Chef du gouvernement ou de l’autorité gouvernementale déléguée par le Chef du gouvernement à cet effet, a ajouté le ministre.

Le Conseil de gouvernement approuve trois nominations à de hautes fonctions

Le Conseil de gouvernement, réuni jeudi à Rabat, a approuvé trois propositions de nomination à de hautes fonctions, conformément aux dispositions de l’article 92 de la Constitution.

Au niveau du ministère de l’Education nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique -département de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique-, le Conseil a approuvé la nomination de M. Taoufik Essaid au poste de doyen de la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Tanger -Université Abdelmalek Essaâdi à Tétouan, a indiqué le porte-parole du gouvernement, Saaid Amzazi, lors d’un point de presse à l’issue de ce Conseil.

Le Conseil a également approuvé la nomination de M. Mohamed Chadi au poste de doyen de la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Mohammédia -université Hassan II à Casablanca, a ajouté M. Amzazi.

S’agissant du ministère de l’Energie, des Mines et de l’Environnement – département de l’énergie et des mines, le porte-parole a fait savoir que M. Abdelali Lefdaoui a été nommé directeur des Mines et des hydrocarbures.

MAP: 24/09/2020