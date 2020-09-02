عندما يصبح التسول ماركة مغربية مسجلة …ومؤسسة مقاولاتية مدرة للدخل

عزيز باكوش

التسول اليوم بات مؤسسة مقاولاتية مذرة للدخل ، ماركة مغربية مسجلة ، خارج الميزنة ، ومنطق التضريب

مواهبها متناسلة من مختلف الأعمار والأجناس والأعراق . لها علامات تجارية وأمكنة مألوفة ومعروفة لدى الخاص والعام

حالات إنسانية مقرفة ، بشعة ، لاإنسانية تعمم البؤس بحماس رحيم .هذه الحالات من التسول المنزرعة في كل الأنحاء بذكاء، تستدر العطف وتستجدي الشفقة بالممكن والمستحيل ، بعض فتيات من منطقة عين شقف وأحزمة البؤس بزواغة تحولن فجأة إلى لاجئات سوريات ، بعد أن حفظن عن ظهر قلب عبارات باللهجة الشامية، والتحفن خياما سوداء ، وأخريات قادمات إفريقيات من عمق جنوب الصحراء أتقنن جملا بالدارجة المغربية ، يرددن

طوفان أدعية موغلة في الإسلام لو كانت ناجعة ، لأنقذت الخليج العربي مهد الإسلام من ورطته ،بالأحرى صاحبة الدعاء نفسها.

إنها تقليعات تبهر وتدهش في إثارة العاطفة ، والسخاء في دفق الدموع من أجل المال ، ولا شيء غير المال اليوم وغدا وبعد غد ….فهل يوجد كائن عاقل في منظومة الحكم بالمملكة يكشف لنا سر هذه الخلطة ؟

سمعت أن حكومة العثماني تشمل حقيبة للأسرة والتضامن …الاجتماعي هل هذا صحيح؟