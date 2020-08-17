عزيز باكوش

يبدو أن السلطات المحلية بكل من فاس ومكناس وتازة جادة في تفعيل قوانين الكوفيد 19 بصرامة تصاعدية ، مناسبة هذا الكلام هو خبر إغلاق حوالي 48 مقهى وضمنها 7 مطاعم ومحلات لتجارة القرب وذلك بسبب تقاعسها في تنفيذ التدابير الاحترازية الخاصة بمكافحة فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 التي أوصت بها وزارتي الصحة والداخلية .

قرار الإغلاق 48 محليا تجاريا بمدينة فاس وحدها تضيف المصادر سيظل ساري المفعول في انتظار تدارك هذه المحلات لتوصيات وقرارات اللجن المختصة بخصوص الملاحظات المقدمة لهم وذلك بعد توجيه إنذارات كتابية لأصحاب هذه المحلات.

وقد سبق للسلطات المحلية أن أقدمت الاثنين الماضي على إغلاق 12 مقهى 6 منها بمكناس و6 بمدينة تازة ، وذلك بسبب مخالفتها للتدابير الاحترازية الخاصة بمكافحة فيروس كورونا المستجد كوفيد-19

وأضافت المصادر ذاتها أن اللجن الإقليمية المختلطة تقوم بشكل دوري بمراقبة مدى احترام المقاهي والمطاعم والمحلات للتدابير الوقائية والاحترازية والوقوف على اجراءات السلامة من قبيل توفير مواد التعقيم، وارتداء الكمامة واحترام مسافة التباعد الاجتماعي بهذه الفضاءات والاماكن الخاصة. وأن قرار الإغلاق جاء بناء على المعاينة التي قامت بها اللجن المحلية والسلطات الأمنية بالمدينة