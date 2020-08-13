لست لا بطبيب ، ولا بمهندس ، ولا بعالم …..لكنني استاذ

أنا أستاذ….

لست طبيبا..ولكنّي عالجتُ

لستُ عالما ولكني علّمتُ

لستُ مهندسا..ولكني صمّمتُ

لستُ رسّاما..ولكن الالوان حياتي

لستُ ممثّلا ….ولكن كل الأدوار لعبتها..فكنت المربي ، والأب ، والأخ ، والصديق…

أنا كل ذلك…أنا مدرّس..،بابتسامته الرائعة و بخطواته الواثقة الرصينة و بحبه لكل الناس…

….ويوم أسير في الشوارع ،قد يعترضني شاب و يسلم بحرارة و يقول: » تفكرتني يا أستاذ » ؟ أو قد يحتضننى شاب و يقبلني بحبّ و شوق ويقول : » اشتقنا لك يا أستاذ.. »

فأتذكر حينا وأخجل أحيانا من ضعف ذاكرتي ..فأحاول تذكر الاسماء والوجوه..ولكنهم يقابلون ذلك بابتسامة و تسامح ويمضون..

لست املك ثروة…ولكن ،أملك ما لا يملكه الأثرياء…فحبّ إنسان و صناعة جيل و صقل روحه وعقله ،هو أثمن ما لديّ…

وأن يكون لي في روح و عقل كل تلميذ أو طالب مكانة و بصمة و تأثير لا يمحى..هو لي أروع إنجاز……لأني أستاذ و أفتخر….

تحية لكل أستاذ و أستاذة …….

ابتسامتي مستمرة و لو اخفتها الكمامة……

و لن أندم يوما على هذا الطريق الذي اخترته و استغفر الله عن كل تقصير…

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منقول بتصرف بسيط