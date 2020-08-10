وزارة الصحة: كوفيد-19.. تسجيل (826) إصابة جديدة و1177 حالة شفاء خلال الـ24 ساعة الماضية

الاثنين 10 غشت، 2020

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، عن تسجيل 826 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19)، و1157 حالة شفاء، و18 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة المنصرمة.

وأوضح منسق المركز الوطني لعمليات طوارئ الصحة العامة بوزارة الصحة، السيد معاد لمرابط، في تصريح صحافي، أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 34 ألفا و63 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 24 ألفا و524 حالة، بنسبة تعاف تناهز 72 في المائة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 516 حالة.

ولفت إلى أنه تم تسجيل 743 حالة، أي بمعدل 90 بالمائة من هاته الحالات الجديدة، في إطار منظومة تدبير المخالطين والبؤر، مضيفا أن معدل الإصابة التراكمي بالمغرب أصبح يناهز 94 لكل 100 ألف نسمة، حيث أصيب من كل 100 ألف نسمة 2.3 شخص.

وتتوزع الحالات الجديدة للوفيات (18 حالة) على مراكش (4 حالات)، الدار البيضاء وفاس (3 حالات بكل منهما)، وطنجة (حالتان)، وحالة وفاة بكل من تازة، تاونات، ورزازات، سلا، القنيطرة، وبني ملال.

وعلى مستوى التوزيع الجغرافي للحالات المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر جهات المملكة، أوضح السيد المرابط أنه تم تسجيل 295 حالة بجهة الدار البيضاء-سطات ( من بينها 230 حالة بالدارالبيضاء الكبرى)، و 114 حالة بجهة فاس مكناس (من بينها 38 حالة بفاس، و33 بمكناس، و29 بتازة)، و 103 حالة بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة (70 حالة بطنجة، و14 بإقليم الحسيمة)، و100حالة بجهة مراكش آسفي ( من بينها 58 حالة بمراكش).

وسجلت 78 حالة بجهة درعة تافيلالت ( من بينها 45 حالة بإقليم الرشيدية)، و75 حالة بجهة بني ملال خنيفرة ( من بينها 35 حالة ببني ملال)، و40 حالة بجهة الرباط-سلا-القنيطرة.

كما تم تسجيل 8 حالات بجهة الداخلة واد الذهب، و8 حالات بالجهة الشرقية، و4 حالات بجهة سوس ماسة، وحالة واحدة بكلميم-واد نون، في حين لم تسجل أي حالة جديدة بجهة العيون- الساقية الحمراء.

أما مجموع الحالات النشطة التي لا تزال تتلقى العلاج، فيبلغ حاليا 9023 حالة، أي بمعدل 25 لكل مائة ألف نسمة، وأن توزيعها لم يطرأ عليه أي تغيير حيث توجد جهات الدار البيضاء سطات، وطنجة-تطوان-الحسيمة، ومراكش-آسفي، وفاس-مكناس في المقدمة مسجلة أكثر من 1000 حالة، تليها جهات الرباط-سلا-القنيطرة، وبني ملال-خنيفرة، ودرعة-تافيلالت، والجهة الشرقية مسجلة أكثر من 100 حالة، ثم جهات سوس-ماسة، والعيون-الساقية الحمراء، والداخلة وادي الذهب بأقل من 100 حالة، بينما يوجد أقل عدد من الحالات النشطة بجهة كلميم واد نون بـ11 حالات.

ولفت المسؤول إلى أن مجموع الحالات الصعبة والحرجة الموجودة حاليا بأقسام الإنعاش والعناية المركزة يصل إلى 127 حالة، 48 منها تحت التنفس الاصطناعي بنوعيه، تتوزع بين جهات الدار البيضاء-سطات (38 حالة، بينها 29 حالة تحت التنفس الاصطناعي)، ومراكش-آسفي (33 حالة، بينها حالتان تحت التنفس الاصطناعي)، وطنجة-تطوان-الحسيمة (28 حالة، بينها ثلاث حالات تحت التنفس الاصطناعي)، والرباط-سلا-القنيطرة (14 حالة، من بينها 7 حالات تحت التنفس الاصطناعي)، وفاس-مكناس (12 حالة، بينها 7 حالات تحت التنفس الاصطناعي)، ، وتوجد حالة خطيرة بسوس ماسة، وحالة خطيرة أخرى بالجهة الشرقية.

وسجل السيد المرابط أنه تم استثناء 21 ألف و301 حالة من كونها مصابة بالمرض بعد إخضاعها للتحاليل المخبرية اللازمة، ليرتفع إجمالي الحالات المستبعدة إلى مليون و438 ألف و32 حالة، مشيرا إلى أن معدل توالد الحالات يساوي 1.27.

ومع 10/08/2020